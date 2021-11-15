RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5012501350145015

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 497
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
113
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 497
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 12:08

  amatorodessa написав:Это нормальная практика в банке, если операция, произведенная ночью (после 0 часов), проводится в выписке предыдущим днем?

А по какому времени? По Зимнему или Летнему, а мож по маскве?
Скунса все это умеет, поэтому время с 00:00 до 01:00 лучше не юзать :(
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1257
З нами з: 05.05.21
Подякував: 78 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 12:25

  Amethyst написав:
  amatorodessa написав:Это нормальная практика в банке, если операция, произведенная ночью (после 0 часов), проводится в выписке предыдущим днем?

А по какому времени? По Зимнему или Летнему, а мож по маскве?
Скунса все это умеет, поэтому время с 00:00 до 01:00 лучше не юзать :(


Ну в квитанции банка стоит дата текущего дня по киевскому времени, а в выписке эта операция проведена предыдущим днем
amatorodessa
 
Повідомлень: 45
З нами з: 03.04.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 13:20

  amatorodessa написав:
  Amethyst написав:
  amatorodessa написав:Это нормальная практика в банке, если операция, произведенная ночью (после 0 часов), проводится в выписке предыдущим днем?

А по какому времени? По Зимнему или Летнему, а мож по маскве?
Скунса все это умеет, поэтому время с 00:00 до 01:00 лучше не юзать :(


Ну в квитанции банка стоит дата текущего дня по киевскому времени, а в выписке эта операция проведена предыдущим днем

Если это принципиально важно, то советую сделать запрос на саппорт из ИБ. Хай выкурчиваются :)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1257
З нами з: 05.05.21
Подякував: 78 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 13:30

  Amethyst написав:
  amatorodessa написав:
  amatorodessa написав:Это нормальная практика в банке, если операция, произведенная ночью (после 0 часов), проводится в выписке предыдущим днем?

А по какому времени? По Зимнему или Летнему, а мож по маскве?
Скунса все это умеет, поэтому время с 00:00 до 01:00 лучше не юзать :(

Ну в квитанции банка стоит дата текущего дня по киевскому времени, а в выписке эта операция проведена предыдущим днем

Если это принципиально важно, то советую сделать запрос на саппорт из ИБ. Хай выкурчиваются :)


Запрос сделал, передали ответственному сотруднику :)
Начислили процент по кредитной задолженности, которая не существовала ни одной секунды.
amatorodessa
 
Повідомлень: 45
З нами з: 03.04.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 16:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

шановне панство
а в каком кредбюро Форвард можно увидеть?

что-то ни в УБКИ ни в PVBKI не вижу
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2883
З нами з: 27.09.19
Подякував: 83 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 20:06

https://www.forward-bank.com/rassylka/2 ... mmunal.jpg

+КБ цього місяця
greenozon
 
Повідомлень: 12046
З нами з: 01.06.14
Подякував: 210 раз.
Подякували: 980 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 23:28

greenozon
вы оф рекламодатель? есть отдельная ветка с акциями банка, а вот почему бы им не ввести практику записи разговоров гл с клиентом для оценки качества, как во многих организациях и других банках. бо такую пургу иногда безапелляционно несут, шо пипец - это не вежливо и некомпетентно.
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6440
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5391 раз.
Подякували: 799 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5012501350145015
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, vitaliy1111 і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОТП БАНК 1 ... 694, 695, 696
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6952 1655621
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 лис, 2021 00:28
cohan
Банк Альянс 1 ... 136, 137, 138
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
1379 290651
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лис, 2021 23:13
Amethyst
Альфа-Банк 1 ... 10057, 10058, 10059
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
100587 13169831
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 лис, 2021 23:10
M-Audio

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.