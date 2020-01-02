|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 лис, 2021 12:08
amatorodessa написав:
Это нормальная практика в банке, если операция, произведенная ночью (после 0 часов), проводится в выписке предыдущим днем?
А по какому времени? По Зимнему или Летнему, а мож по маскве?
Скунса все это умеет, поэтому время с 00:00 до 01:00 лучше не юзать
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 1257
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 218 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 лис, 2021 12:25
Amethyst написав: amatorodessa написав:
Это нормальная практика в банке, если операция, произведенная ночью (после 0 часов), проводится в выписке предыдущим днем?
А по какому времени? По Зимнему или Летнему, а мож по маскве?
Скунса все это умеет, поэтому время с 00:00 до 01:00 лучше не юзать
Ну в квитанции банка стоит дата текущего дня по киевскому времени, а в выписке эта операция проведена предыдущим днем
-
amatorodessa
-
-
- Повідомлень: 45
- З нами з: 03.04.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 лис, 2021 13:20
amatorodessa написав: Amethyst написав: amatorodessa написав:
Это нормальная практика в банке, если операция, произведенная ночью (после 0 часов), проводится в выписке предыдущим днем?
А по какому времени? По Зимнему или Летнему, а мож по маскве?
Скунса все это умеет, поэтому время с 00:00 до 01:00 лучше не юзать
Ну в квитанции банка стоит дата текущего дня по киевскому времени, а в выписке эта операция проведена предыдущим днем
Если это принципиально важно, то советую сделать запрос на саппорт из ИБ. Хай выкурчиваются
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 1257
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 218 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 лис, 2021 13:30
Amethyst написав: amatorodessa написав: amatorodessa написав:
Это нормальная практика в банке, если операция, произведенная ночью (после 0 часов), проводится в выписке предыдущим днем?
А по какому времени? По Зимнему или Летнему, а мож по маскве?
Скунса все это умеет, поэтому время с 00:00 до 01:00 лучше не юзать
Ну в квитанции банка стоит дата текущего дня по киевскому времени, а в выписке эта операция проведена предыдущим днем
Если это принципиально важно, то советую сделать запрос на саппорт из ИБ. Хай выкурчиваются
Запрос сделал, передали ответственному сотруднику
Начислили процент по кредитной задолженности, которая не существовала ни одной секунды.
-
amatorodessa
-
-
- Повідомлень: 45
- З нами з: 03.04.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 лис, 2021 16:40
шановне панство
а в каком кредбюро Форвард можно увидеть?
что-то ни в УБКИ ни в PVBKI не вижу
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2885
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 219 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 15 лис, 2021 20:06
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 12046
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 210 раз.
- Подякували: 980 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 15 лис, 2021 23:28
greenozon
вы оф рекламодатель? есть отдельная ветка с акциями банка, а вот почему бы им не ввести практику записи разговоров гл с клиентом для оценки качества, как во многих организациях и других банках. бо такую пургу иногда безапелляционно несут, шо пипец - это не вежливо и некомпетентно.
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 6441
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 5391 раз.
- Подякували: 799 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 16 лис, 2021 00:42
Flamingo написав:
Искатель
1. Текущий %% на свои по кредитной коко 8.5% годовых, но с понедельника он станет ниже.
2. Перевод своих с кредитной карты КоКо как по Сэп так и по р2р без комиса. Снятие нала - аналогично (если за свои)
Лишень не забувайте, що при знятті власної готівки з кредитної КОКОхи блокують +4%, навіть у рахунок кредліміту: viewtopic.php?p=5254220#p5254220
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 3270
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 171 раз.
- Подякували: 254 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 лис, 2021 04:56
kreuz написав: Flamingo написав:
Искатель
1. Текущий %% на свои по кредитной коко 8.5% годовых, но с понедельника он станет ниже.
2. Перевод своих с кредитной карты КоКо как по Сэп так и по р2р без комиса. Снятие нала - аналогично (если за свои)
Лишень не забувайте, що при знятті власної готівки з кредитної КОКОхи блокують +4%, навіть у рахунок кредліміту: viewtopic.php?p=5254220#p5254220
Спасибо за подсказку, но снятия наличных с карт Форварда не планировал даже в страшном сне (для этого есть другие карты).
Если по P2P буду перебрасывать собственные средства с кредитки Форварда на карту другого банка - ничего не блокируется?
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 5139
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 778 раз.
- Подякували: 3665 раз.
-
- Профіль
-
4
8
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|2555
|50898
|
Вів 16 лис, 2021 00:35
cohan
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|6952
|1655820
|
Вів 16 лис, 2021 00:28
cohan
|
|1379
|290809
|
|