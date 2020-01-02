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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лис, 2021 08:26
cohan написав:
шановне панство
а в каком кредбюро Форвард можно увидеть?
что-то ни в УБКИ ни в PVBKI не вижу
В УБКИ давно есть Форвард.
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