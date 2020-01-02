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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 498
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
113
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 498
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 08:26

  cohan написав:шановне панство
а в каком кредбюро Форвард можно увидеть?

что-то ни в УБКИ ни в PVBKI не вижу

В УБКИ давно есть Форвард.
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

Сьогодні після оплати за кешбечну категорію картку загнали в величезний мінус і кешбек порахували як за кредитні. Через кілька хвилин баланс відобразився правильно, але кешбек не змінився. Оплата здійснювалася з пенсійної картки.
Пансер
 
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