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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лис, 2021 08:26
cohan написав:
шановне панство
а в каком кредбюро Форвард можно увидеть?
что-то ни в УБКИ ни в PVBKI не вижу
В УБКИ давно есть Форвард.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 13:04
Сьогодні після оплати за кешбечну категорію картку загнали в величезний мінус і кешбек порахували як за кредитні. Через кілька хвилин баланс відобразився правильно, але кешбек не змінився. Оплата здійснювалася з пенсійної картки.
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