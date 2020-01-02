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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5013501450155016

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 498
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
113
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 498
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 08:26

  cohan написав:шановне панство
а в каком кредбюро Форвард можно увидеть?

что-то ни в УБКИ ни в PVBKI не вижу

В УБКИ давно есть Форвард.
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

Сьогодні після оплати за кешбечну категорію картку загнали в величезний мінус і кешбек порахували як за кредитні. Через кілька хвилин баланс відобразився правильно, але кешбек не змінився. Оплата здійснювалася з пенсійної картки.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 14:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

Обращение непосредственно к представителям Форвард банка, ваша реклама часто попадается про оплату коммунальных услуг через ваше приложение. Но вот не задача, оплатить ее нельзя, а на поддержке совсем ничем помочь не могут, так как они там сами ничерта не знают, вот вопрос к кому обращаться с этой проблемой? Может стоит доработать приложение, а после запускать рекламу?!
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 14:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

позавчера уторм-днём звонили с банка, со мной не хотят говорить. (обьясняю: шо чел финансовый телефон с собой не носит, бо уже один украли, один потеряла. за год 3 раза оставила в банкомате карту привата, успевала блокировать и он под боком, для получения новой.) сказали перезвонят вечером - не перезвонили, а сегодня 3раза наяривали, когда человек на работе без этого телефона - напрягает тупизна персонала.

з.ы. сама в обед позвонила в банк по короткому номеру, оказывается просто хотели предупредить об изменении ставок, с которым я давно согласился нажав цифру 1, когда звонил бот по этому же поводу, полный бардак...
Востаннє редагувалось чик в Вів 16 лис, 2021 15:09, всього редагувалось 1 раз.
чик
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 14:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

  чик написав:со мной не хотят говорить

А я уговорил, шобы таки со мной разговаривали, а не с женой -- типа финконсультант -- один на всю семью.
Но эт проканывает тока када они звонят.
А если я звоню, то приходится тембром типапростуженого голоса играться
:lol: :lol: :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 14:51

  Amethyst написав:А если я звоню, то приходится тембром типапростуженого голоса играться

Есть ещё один вариант. :)

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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 15:07

Amethyst
пытался не верят :lol: в коне сб заблокировала карты, когда пробовал такое провернуть...
чик
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 15:28

  Искатель написав:
  kreuz написав:
  Flamingo написав:Искатель
1. Текущий %% на свои по кредитной коко 8.5% годовых, но с понедельника он станет ниже.
2. Перевод своих с кредитной карты КоКо как по Сэп так и по р2р без комиса. Снятие нала - аналогично (если за свои)

Лишень не забувайте, що при знятті власної готівки з кредитної КОКОхи блокують +4%, навіть у рахунок кредліміту: viewtopic.php?p=5254220#p5254220

Спасибо за подсказку, но снятия наличных с карт Форварда не планировал даже в страшном сне (для этого есть другие карты).
Если по P2P буду перебрасывать собственные средства с кредитки Форварда на карту другого банка - ничего не блокируется?

Там же була й на це питання відповідь:
Доречі, при р2р 4% не додаються наразі.
kreuz
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