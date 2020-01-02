В УБКИ давно есть Форвард.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лис, 2021 08:26
Додано: Вів 16 лис, 2021 13:04
Re: Форвард Банк Forward Bank
Сьогодні після оплати за кешбечну категорію картку загнали в величезний мінус і кешбек порахували як за кредитні. Через кілька хвилин баланс відобразився правильно, але кешбек не змінився. Оплата здійснювалася з пенсійної картки.
Додано: Вів 16 лис, 2021 14:14
Re: Форвард Банк Forward Bank
Обращение непосредственно к представителям Форвард банка, ваша реклама часто попадается про оплату коммунальных услуг через ваше приложение. Но вот не задача, оплатить ее нельзя, а на поддержке совсем ничем помочь не могут, так как они там сами ничерта не знают, вот вопрос к кому обращаться с этой проблемой? Может стоит доработать приложение, а после запускать рекламу?!
Додано: Вів 16 лис, 2021 14:38
Re: Форвард Банк Forward Bank
позавчера уторм-днём звонили с банка, со мной не хотят говорить. (обьясняю: шо чел финансовый телефон с собой не носит, бо уже один украли, один потеряла. за год 3 раза оставила в банкомате карту привата, успевала блокировать и он под боком, для получения новой.) сказали перезвонят вечером - не перезвонили, а сегодня 3раза наяривали, когда человек на работе без этого телефона - напрягает тупизна персонала.
з.ы. сама в обед позвонила в банк по короткому номеру, оказывается просто хотели предупредить об изменении ставок, с которым я давно согласился нажав цифру 1, когда звонил бот по этому же поводу, полный бардак...
Востаннє редагувалось чик в Вів 16 лис, 2021 15:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 16 лис, 2021 14:43
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Вів 16 лис, 2021 14:51
Додано: Вів 16 лис, 2021 15:07
Amethyst
пытался не верят в коне сб заблокировала карты, когда пробовал такое провернуть...
Додано: Вів 16 лис, 2021 15:28
Там же була й на це питання відповідь:
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