В УБКИ давно есть Форвард.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лис, 2021 08:26
Додано: Вів 16 лис, 2021 13:04
Re: Форвард Банк Forward Bank
Сьогодні після оплати за кешбечну категорію картку загнали в величезний мінус і кешбек порахували як за кредитні. Через кілька хвилин баланс відобразився правильно, але кешбек не змінився. Оплата здійснювалася з пенсійної картки.
Додано: Вів 16 лис, 2021 14:14
Re: Форвард Банк Forward Bank
Обращение непосредственно к представителям Форвард банка, ваша реклама часто попадается про оплату коммунальных услуг через ваше приложение. Но вот не задача, оплатить ее нельзя, а на поддержке совсем ничем помочь не могут, так как они там сами ничерта не знают, вот вопрос к кому обращаться с этой проблемой? Может стоит доработать приложение, а после запускать рекламу?!
Додано: Вів 16 лис, 2021 14:38
Re: Форвард Банк Forward Bank
позавчера уторм-днём звонили с банка, со мной не хотят говорить. (обьясняю: шо чел финансовый телефон с собой не носит, бо уже один украли, один потеряла. за год 3 раза оставила в банкомате карту привата, успевала блокировать и он под боком, для получения новой.) сказали перезвонят вечером - не перезвонили, а сегодня 3раза наяривали, когда человек на работе без этого телефона - напрягает тупизна персонала.
з.ы. сама в обед позвонила в банк по короткому номеру, оказывается просто хотели предупредить об изменении ставок, с которым я давно согласился нажав цифру 1, когда звонил бот по этому же поводу, полный бардак...
Востаннє редагувалось чик в Вів 16 лис, 2021 15:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 16 лис, 2021 14:43
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Вів 16 лис, 2021 14:51
Додано: Вів 16 лис, 2021 15:07
Amethyst
пытался не верят в коне сб заблокировала карты, когда пробовал такое провернуть...
Додано: Вів 16 лис, 2021 15:28
Там же була й на це питання відповідь:
Додано: Вів 16 лис, 2021 17:16
Re: Форвард Банк Forward Bank
вот, шо мне пишут в вайбере:
така фигня у всех?
Додано: Вів 16 лис, 2021 18:03
Форвард пробивает очередное дно
Задумал я пополнить кредитку в выходной день (14.11) ибо подходит конец льготного периода (до 15.11), думаю, не зря же зоны самообслуживания 24/7 придумали, правда? Приезжаю в отделение, тыкаю карту, нихера, тыкаю еще одну - тоже самое. Звоню на горячую линию, говорю: "стою, не могу попасть внутрь, что делать?". На что получаю гениальнейший ответ: "зоны самообслуживания 24/7 в период карантина работают режиме работы отделения". Зоны самообслуживания 24/7, Карл! Работают в режиме работы отделения, блеять!
Я оператору говорю, вы там ваще на всю голову? Вы кого от кого защищаете, клиентов банка от вашего банка? Маразм ваще...
Ну, думаю, ладно, завтра закину деньги. Приезжаю на следующий день в отделение, в рабочее время, закидываю через банкомат форварда деньги в полном объеме, на кредитке даже лежат собвственные деньги уже. Сегодня приходит смс, "здрасте, у вас задолженность 1600+ грн". Звоню на горячую линию, там девочка мне впаривает, что таки да, вы пополнили вчера (15.11), а провелось все сегодня (16.11). Я спрашиваю какого же черта, я пополнял в вашем же банкомате, в рабочее время и т.п. Она говорит, так по регламенту, типа в банкомате или кассе зарахування "протягом одного дня". Начинает мне плести сказки про то, что это регламент Национально Банка, тут я ваще прифигел. Говорю, при чем тут НБУ к счету физлица в банке, который пополняется в банкомате этого же банка. Я прошу показать регламент, где ж это написано, она идет за консультациями с кем-то, потом мне тычет
Опять идет консультироваться, приходит с тем же самым и говорит, что никакой другой информации дать не может. Я прошу соединить с тем, кто может, она же скем-то консультировалась. Ответ: перезвоните еще раз на горячую линию. Я говорю нифига, я это повторять еще раз не хочу, давайте пояснения. В итоге она сказала, что мне перезвонят, я говорю в какой срок, она ниче внятно не может сказать и в итоге тупо бросает трубку.
Я знал, что поддержка банка днище, но не настолько же.
А сам банк, который тупо намахивает клиентов на проценты, это ваще жесть...
Подскажите, есть ли что-то типа защиты прав потребителей в банковской сфере, куда можно обратиться?
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