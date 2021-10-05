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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5014501550165017>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 498
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
113
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 498
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 08:26

  cohan написав:шановне панство
а в каком кредбюро Форвард можно увидеть?

что-то ни в УБКИ ни в PVBKI не вижу

В УБКИ давно есть Форвард.
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

Сьогодні після оплати за кешбечну категорію картку загнали в величезний мінус і кешбек порахували як за кредитні. Через кілька хвилин баланс відобразився правильно, але кешбек не змінився. Оплата здійснювалася з пенсійної картки.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 14:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

Обращение непосредственно к представителям Форвард банка, ваша реклама часто попадается про оплату коммунальных услуг через ваше приложение. Но вот не задача, оплатить ее нельзя, а на поддержке совсем ничем помочь не могут, так как они там сами ничерта не знают, вот вопрос к кому обращаться с этой проблемой? Может стоит доработать приложение, а после запускать рекламу?!
popovich
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 14:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

позавчера уторм-днём звонили с банка, со мной не хотят говорить. (обьясняю: шо чел финансовый телефон с собой не носит, бо уже один украли, один потеряла. за год 3 раза оставила в банкомате карту привата, успевала блокировать и он под боком, для получения новой.) сказали перезвонят вечером - не перезвонили, а сегодня 3раза наяривали, когда человек на работе без этого телефона - напрягает тупизна персонала.

з.ы. сама в обед позвонила в банк по короткому номеру, оказывается просто хотели предупредить об изменении ставок, с которым я давно согласился нажав цифру 1, когда звонил бот по этому же поводу, полный бардак...
Востаннє редагувалось чик в Вів 16 лис, 2021 15:09, всього редагувалось 1 раз.
чик
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 14:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

  чик написав:со мной не хотят говорить

А я уговорил, шобы таки со мной разговаривали, а не с женой -- типа финконсультант -- один на всю семью.
Но эт проканывает тока када они звонят.
А если я звоню, то приходится тембром типапростуженого голоса играться
:lol: :lol: :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 14:51

  Amethyst написав:А если я звоню, то приходится тембром типапростуженого голоса играться

Есть ещё один вариант. :)

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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 15:07

Amethyst
пытался не верят :lol: в коне сб заблокировала карты, когда пробовал такое провернуть...
чик
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 15:28

  Искатель написав:
  kreuz написав:
  Flamingo написав:Искатель
1. Текущий %% на свои по кредитной коко 8.5% годовых, но с понедельника он станет ниже.
2. Перевод своих с кредитной карты КоКо как по Сэп так и по р2р без комиса. Снятие нала - аналогично (если за свои)

Лишень не забувайте, що при знятті власної готівки з кредитної КОКОхи блокують +4%, навіть у рахунок кредліміту: viewtopic.php?p=5254220#p5254220

Спасибо за подсказку, но снятия наличных с карт Форварда не планировал даже в страшном сне (для этого есть другие карты).
Если по P2P буду перебрасывать собственные средства с кредитки Форварда на карту другого банка - ничего не блокируется?

Там же була й на це питання відповідь:
Доречі, при р2р 4% не додаються наразі.
kreuz
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 17:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

вот, шо мне пишут в вайбере:
Bank Forward пока не может принимать сообщения. Контакты доступны на экране информации о чате.
така фигня у всех?
чик
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:03

Форвард пробивает очередное дно

Задумал я пополнить кредитку в выходной день (14.11) ибо подходит конец льготного периода (до 15.11), думаю, не зря же зоны самообслуживания 24/7 придумали, правда? Приезжаю в отделение, тыкаю карту, нихера, тыкаю еще одну - тоже самое. Звоню на горячую линию, говорю: "стою, не могу попасть внутрь, что делать?". На что получаю гениальнейший ответ: "зоны самообслуживания 24/7 в период карантина работают режиме работы отделения". Зоны самообслуживания 24/7, Карл! Работают в режиме работы отделения, блеять!
Я оператору говорю, вы там ваще на всю голову? Вы кого от кого защищаете, клиентов банка от вашего банка? Маразм ваще...

Ну, думаю, ладно, завтра закину деньги. Приезжаю на следующий день в отделение, в рабочее время, закидываю через банкомат форварда деньги в полном объеме, на кредитке даже лежат собвственные деньги уже. Сегодня приходит смс, "здрасте, у вас задолженность 1600+ грн". Звоню на горячую линию, там девочка мне впаривает, что таки да, вы пополнили вчера (15.11), а провелось все сегодня (16.11). Я спрашиваю какого же черта, я пополнял в вашем же банкомате, в рабочее время и т.п. Она говорит, так по регламенту, типа в банкомате или кассе зарахування "протягом одного дня". Начинает мне плести сказки про то, что это регламент Национально Банка, тут я ваще прифигел. Говорю, при чем тут НБУ к счету физлица в банке, который пополняется в банкомате этого же банка. Я прошу показать регламент, где ж это написано, она идет за консультациями с кем-то, потом мне тычет https://www.forward-bank.com/cards/abou ... k_obsl.pdf, посмотрите пункт 3.5. Я ей говорю, там вообще не об этом, а об "безготівкове перерахування коштів з Рахунку", а я наоборот пополняю счет. Она говорит, так там же ниже, смотрите 3.5.3. Я говорю, вы мне вообще не то показываете, я пополняю. Тем более 3.5.3 говорит о перерахуванні коштів "через ПТКС, що не належать Банку".
Опять идет консультироваться, приходит с тем же самым и говорит, что никакой другой информации дать не может. Я прошу соединить с тем, кто может, она же скем-то консультировалась. Ответ: перезвоните еще раз на горячую линию. Я говорю нифига, я это повторять еще раз не хочу, давайте пояснения. В итоге она сказала, что мне перезвонят, я говорю в какой срок, она ниче внятно не может сказать и в итоге тупо бросает трубку.

Я знал, что поддержка банка днище, но не настолько же.
А сам банк, который тупо намахивает клиентов на проценты, это ваще жесть...
Подскажите, есть ли что-то типа защиты прав потребителей в банковской сфере, куда можно обратиться?
SpeedyGonzalez
 
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