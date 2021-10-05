Додано: Вів 16 лис, 2021 18:03

Задумал я пополнить кредитку в выходной день (14.11) ибо подходит конец льготного периода (до 15.11), думаю, не зря же зоны самообслуживания 24/7 придумали, правда? Приезжаю в отделение, тыкаю карту, нихера, тыкаю еще одну - тоже самое. Звоню на горячую линию, говорю: "стою, не могу попасть внутрь, что делать?". На что получаю гениальнейший ответ: "зоны самообслуживания 24/7 в период карантина работают режиме работы отделения". Зоны, Карл! Работают в, блеять!Я оператору говорю, вы там ваще на всю голову? Вы кого от кого защищаете, клиентов банка от вашего банка? Маразм ваще...Ну, думаю, ладно, завтра закину деньги. Приезжаю на следующий день в отделение, в рабочее время, закидываю через банкомат форварда деньги в полном объеме, на кредитке даже лежат собвственные деньги уже. Сегодня приходит смс, "здрасте, у вас задолженность 1600+ грн". Звоню на горячую линию, там девочка мне впаривает, что таки да, вы пополнили вчера (15.11), а провелось все сегодня (16.11). Я спрашиваю какого же черта, я пополнял в вашем же банкомате, в рабочее время и т.п. Она говорит, так по регламенту, типа в банкомате или кассе зарахування "протягом одного дня". Начинает мне плести сказки про то, что это регламент Национально Банка, тут я ваще прифигел. Говорю, при чем тут НБУ к счету физлица в банке, который пополняется в банкомате этого же банка. Я прошу показать регламент, где ж это написано, она идет за консультациями с кем-то, потом мне тычет, посмотрите пункт 3.5. Я ей говорю, там вообще не об этом, а об "безготівкове перерахування коштів з Рахунку", а я наоборот пополняю счет. Она говорит, так там же ниже, смотрите 3.5.3. Я говорю, вы мне вообще не то показываете, я пополняю. Тем более 3.5.3 говорит о перерахуванні коштів "через ПТКС, що не належать Банку".Опять идет консультироваться, приходит с тем же самым и говорит, что никакой другой информации дать не может. Я прошу соединить с тем, кто может, она же скем-то консультировалась. Ответ: перезвоните еще раз на горячую линию. Я говорю нифига, я это повторять еще раз не хочу, давайте пояснения. В итоге она сказала, что мне перезвонят, я говорю в какой срок, она ниче внятно не может сказать и в итоге тупо бросает трубку.Я знал, что поддержка банка днище, но не настолько же.А сам банк, который тупо намахивает клиентов на проценты, это ваще жесть...Подскажите, есть ли что-то типа защиты прав потребителей в банковской сфере, куда можно обратиться?