SpeedyGonzalez
пункт 3.14 прочтите.
ну и спасибо спонсорам
лучше не пользоваться кредиткой никакого банка, кроме моно и привата, если лень вникать в регламенты зачисления средств на счет
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лис, 2021 18:19
SpeedyGonzalez
пункт 3.14 прочтите.
ну и спасибо спонсорам
лучше не пользоваться кредиткой никакого банка, кроме моно и привата, если лень вникать в регламенты зачисления средств на счет
Додано: Вів 16 лис, 2021 18:39
SpeedyGonzalez
Семь бед - один ответ.
Но будете посланы НБУ, ибо всё в рамках обслуживания. Не нужно быть спонсором .
Додано: Вів 16 лис, 2021 18:40
SpeedyGonzalez
Семь бед - один ответ.
Но будете посланы НБУ, ибо всё в рамках обслуживания. Не нужно быть спонсором .
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