SpeedyGonzalez
пункт 3.14 прочтите.
ну и спасибо спонсорам
лучше не пользоваться кредиткой никакого банка, кроме моно и привата, если лень вникать в регламенты зачисления средств на счет
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лис, 2021 18:19
SpeedyGonzalez
пункт 3.14 прочтите.
ну и спасибо спонсорам
лучше не пользоваться кредиткой никакого банка, кроме моно и привата, если лень вникать в регламенты зачисления средств на счет
Додано: Вів 16 лис, 2021 18:39
SpeedyGonzalez
Семь бед - один ответ.
Но будете посланы НБУ, ибо всё в рамках обслуживания. Не нужно быть спонсором .
Додано: Вів 16 лис, 2021 18:40
SpeedyGonzalez
Семь бед - один ответ.
Но будете посланы НБУ, ибо всё в рамках обслуживания. Не нужно быть спонсором .
Додано: Вів 16 лис, 2021 22:41
Додано: Вів 16 лис, 2021 23:17
SpeedyGonzalez на жаль с Форвардом играть в натянутый нерв - проигрышная позиция
это работает с Альфой, с ПУМБ (не всегда ), но Форвард...
причем на любой ваш вопрос они ответят "сам дурак", культурно и с отсылкой к НБУ
так что - РД = РД-3РбД (минус три рабочих дня) - и так всегда играйте
Додано: Вів 16 лис, 2021 23:38
Зараз переглядають цей форум: wolt450 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|