SpeedyGonzalez
пункт 3.14 прочтите.
ну и спасибо спонсорам
лучше не пользоваться кредиткой никакого банка, кроме моно и привата, если лень вникать в регламенты зачисления средств на счет
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лис, 2021 18:19
SpeedyGonzalez
пункт 3.14 прочтите.
ну и спасибо спонсорам
лучше не пользоваться кредиткой никакого банка, кроме моно и привата, если лень вникать в регламенты зачисления средств на счет
Додано: Вів 16 лис, 2021 18:39
SpeedyGonzalez
Семь бед - один ответ.
Но будете посланы НБУ, ибо всё в рамках обслуживания. Не нужно быть спонсором .
Додано: Вів 16 лис, 2021 18:40
SpeedyGonzalez
Семь бед - один ответ.
Но будете посланы НБУ, ибо всё в рамках обслуживания. Не нужно быть спонсором .
Додано: Вів 16 лис, 2021 22:41
Додано: Вів 16 лис, 2021 23:17
SpeedyGonzalez на жаль с Форвардом играть в натянутый нерв - проигрышная позиция
это работает с Альфой, с ПУМБ (не всегда ), но Форвард...
причем на любой ваш вопрос они ответят "сам дурак", культурно и с отсылкой к НБУ
так что - РД = РД-3РбД (минус три рабочих дня) - и так всегда играйте
Додано: Вів 16 лис, 2021 23:38
Додано: Сер 17 лис, 2021 07:08
Шкурний вопрос
Если кидать деньги по СЕПУ на карту форварда (UA37334851000002620.....) , то деньги сразу попадают на счет и можно их использовать, или нужно ждать пока Форвард "прокрутит их" через свой желудочно-кишечний тракт?
Додано: Сер 17 лис, 2021 07:23
Re: Форвард Банк Forward Bank
напомните плиз, какой максимальный кешбек в месяц и как можно поиметь (давненько не пользовался, бо категории, как назло не совпадали с потребностями) как прально платить за коммуналку из приложухи. по герцу или по отдельным категориям - там есть тепло, свет, газ и т.д.
Востаннє редагувалось чик в Сер 17 лис, 2021 07:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 17 лис, 2021 07:44
Re: Форвард Банк Forward Bank
300/1000 - дебетка/кредитка. По кожній картці свій максимум. Тобто дві дебетки - 300 +300 грн. І кожний кешбек можна вивести лише на свою карту.
Додано: Сер 17 лис, 2021 07:47
Кочевник
по кредитке 1000 если своими или кредитными, или без разницы? буду оплачивать своими.
|