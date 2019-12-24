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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5015501650175018>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 498
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
113
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 498
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:19

SpeedyGonzalez
пункт 3.14 прочтите.
ну и спасибо спонсорам 8)
лучше не пользоваться кредиткой никакого банка, кроме моно и привата, если лень вникать в регламенты зачисления средств на счет
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:39

SpeedyGonzalez

Семь бед - один ответ.
Но будете посланы НБУ, ибо всё в рамках обслуживания. Не нужно быть спонсором :( .
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:40

SpeedyGonzalez

Семь бед - один ответ.
Но будете посланы НБУ, ибо всё в рамках обслуживания. Не нужно быть спонсором :( .
jay2004
 
Повідомлень: 3038
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Подякував: 88 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 22:41

  SpeedyGonzalez написав:Задумал я пополнить кредитку

Какая именно кредитка ?
Случайно, не ИзиДрузи ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 23:17

SpeedyGonzalez на жаль с Форвардом играть в натянутый нерв - проигрышная позиция
это работает с Альфой, с ПУМБ (не всегда :mrgreen: ), но Форвард...
причем на любой ваш вопрос они ответят "сам дурак", культурно и с отсылкой к НБУ

так что - РД = РД-3РбД (минус три рабочих дня) - и так всегда играйте
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 23:38

  cohan написав:так что - РД = РД-3РбД (минус три рабочих дня) - и так всегда играйте

Та не, это уж точно паранойя
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 07:08

Шкурний вопрос

Если кидать деньги по СЕПУ на карту форварда (UA37334851000002620.....) , то деньги сразу попадают на счет и можно их использовать, или нужно ждать пока Форвард "прокрутит их" через свой желудочно-кишечний тракт?
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 07:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

напомните плиз, какой максимальный кешбек в месяц и как можно поиметь (давненько не пользовался, бо категории, как назло не совпадали с потребностями) как прально платить за коммуналку из приложухи. по герцу или по отдельным категориям - там есть тепло, свет, газ и т.д.
Востаннє редагувалось чик в Сер 17 лис, 2021 07:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 07:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

300/1000 - дебетка/кредитка. По кожній картці свій максимум. Тобто дві дебетки - 300 +300 грн. І кожний кешбек можна вивести лише на свою карту.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 07:47

Кочевник
по кредитке 1000 если своими или кредитными, или без разницы? буду оплачивать своими.
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