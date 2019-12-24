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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 лис, 2021 07:53
По кредитці ліміт спільний - свої+кредитні, тобто не має значення, якими сплачувати.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 09:08
апять с фарсика наяривают - больные люди...
когда будто одна проблема отвечать на бесконечные звонки из банка, у многих людей полно своих забот и тяжёлая работа.
Востаннє редагувалось чик
в Сер 17 лис, 2021 09:26, всього редагувалось 1 раз.
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Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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