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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5015501650175018

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 498
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
113
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 498
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 07:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

По кредитці ліміт спільний - свої+кредитні, тобто не має значення, якими сплачувати.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 09:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

апять с фарсика наяривают - больные люди... когда будто одна проблема отвечать на бесконечные звонки из банка, у многих людей полно своих забот и тяжёлая работа.
Востаннє редагувалось чик в Сер 17 лис, 2021 09:26, всього редагувалось 1 раз.
чик
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 09:17

  Goodman написав:Если кидать деньги по СЕПУ на карту форварда (UA37334851000002620.....) , то деньги сразу попадают на счет и можно их использовать, или нужно ждать пока Форвард "прокрутит их" через свой желудочно-кишечний тракт?

Даа, бывает зависание на 15...120 мин после отображения в ИБ :(
Amethyst
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