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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 лис, 2021 07:53
Re: Форвард Банк Forward Bank
По кредитці ліміт спільний - свої+кредитні, тобто не має значення, якими сплачувати.
Додано: Сер 17 лис, 2021 09:08
Re: Форвард Банк Forward Bank
апять с фарсика наяривают - больные люди... когда будто одна проблема отвечать на бесконечные звонки из банка, у многих людей полно своих забот и тяжёлая работа.
Востаннє редагувалось чик в Сер 17 лис, 2021 09:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 17 лис, 2021 09:17
Додано: Сер 17 лис, 2021 11:12
Так я прочитал, вставлю его сюда: "3.14.Дії Клієнта по внесенню через ПТКС Банку, до складу якого входить обладнання для приймання готівки:
3.14.1. коштів з використанням Картки, підтвердженого введенням ПІН, прирівнюються Банком до розпорядження Клієнта на зарахування внесеної в такий ПТКС суми на Рахунок;
3.14.2. коштів у національній валюті України, підтверджені введенням номера Договору або скануванням Бар – коду, прирівнюються Банком до розпорядження Клієнта на
зарахування внесеної в ПТКС суми на Рахунок.
У випадку успішного проведення Операції в ПТКС Банку Клієнтові роздруковується чек, що є підтвердженням зробленої Операції. "
Я не вижу регламента зачисления, ищу и не могу найти. Горячая линия его так же не знает и не может предоставить. Для меня не проблема признать, что я где-то про..бал, но хочется разобраться. Если в ИБ понятно: до 16 в тот же день, после или в выходные - на следующий. То тут ниче не понятно: "не пізніше наступного дня".
С другими кредитками (приват, моно, пумб, тас) такой лабуды не нет, пополнения в кассе или собственном банкомате день в день.
Проблемы их процессинга клиента волновать не должны.
jay2004 Спасибо
mustbe Коко кард
cohan Спасибо, учту. Я знал, что это форвард это дно (еще по русскому стандарту), но не настолько Тогда пусть льготный период пишут не 60, а 59 (57?) дней, если платежи в своих кассах и бинкоматах не могут проводить день в день, или на бекенде считают 61. Я ж говорю, это не должны быть заботы клиента как у них там настроен процессинг.
Додано: Сер 17 лис, 2021 11:27
В Фарса немає регламнту (в старі часи був)...якщо вже появився то шановний офПред нехай просвітить.
По практиці поповнень через банкомат Фарса гроші зараховуються на наступний день.
Якщо день в день СЕП з іншого банку, ІБ Фарса, каса Фарса.
Прошу доповнити цей список.
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