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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5015501650175018

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 499
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
97
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
113
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 499
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 07:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

По кредитці ліміт спільний - свої+кредитні, тобто не має значення, якими сплачувати.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 09:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

апять с фарсика наяривают - больные люди... когда будто одна проблема отвечать на бесконечные звонки из банка, у многих людей полно своих забот и тяжёлая работа.
Востаннє редагувалось чик в Сер 17 лис, 2021 09:26, всього редагувалось 1 раз.
чик
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 09:17

  Goodman написав:Если кидать деньги по СЕПУ на карту форварда (UA37334851000002620.....) , то деньги сразу попадают на счет и можно их использовать, или нужно ждать пока Форвард "прокрутит их" через свой желудочно-кишечний тракт?

Даа, бывает зависание на 15...120 мин после отображения в ИБ :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:12

  Stringer написав:SpeedyGonzalez
пункт 3.14 прочтите.
ну и спасибо спонсорам 8)
лучше не пользоваться кредиткой никакого банка, кроме моно и привата, если лень вникать в регламенты зачисления средств на счет


Так я прочитал, вставлю его сюда: "3.14.Дії Клієнта по внесенню через ПТКС Банку, до складу якого входить обладнання для приймання готівки:
3.14.1. коштів з використанням Картки, підтвердженого введенням ПІН, прирівнюються Банком до розпорядження Клієнта на зарахування внесеної в такий ПТКС суми на Рахунок;
3.14.2. коштів у національній валюті України, підтверджені введенням номера Договору або скануванням Бар – коду, прирівнюються Банком до розпорядження Клієнта на
зарахування внесеної в ПТКС суми на Рахунок.
У випадку успішного проведення Операції в ПТКС Банку Клієнтові роздруковується чек, що є підтвердженням зробленої Операції. "

Я не вижу регламента зачисления, ищу и не могу найти. Горячая линия его так же не знает и не может предоставить. Для меня не проблема признать, что я где-то про..бал, но хочется разобраться. Если в ИБ понятно: до 16 в тот же день, после или в выходные - на следующий. То тут ниче не понятно: "не пізніше наступного дня".
С другими кредитками (приват, моно, пумб, тас) такой лабуды не нет, пополнения в кассе или собственном банкомате день в день.
Проблемы их процессинга клиента волновать не должны.

jay2004 Спасибо
mustbe Коко кард
cohan Спасибо, учту. Я знал, что это форвард это дно (еще по русскому стандарту), но не настолько :) Тогда пусть льготный период пишут не 60, а 59 (57?) дней, если платежи в своих кассах и бинкоматах не могут проводить день в день, или на бекенде считают 61. Я ж говорю, это не должны быть заботы клиента как у них там настроен процессинг.
SpeedyGonzalez
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:27

  SpeedyGonzalez написав:
  Stringer написав:SpeedyGonzalez
пункт 3.14 прочтите.
ну и спасибо спонсорам 8)
лучше не пользоваться кредиткой никакого банка, кроме моно и привата, если лень вникать в регламенты зачисления средств на счет


Так я прочитал, вставлю его сюда: "3.14.Дії Клієнта по внесенню через ПТКС Банку, до складу якого входить обладнання для приймання готівки:
3.14.1. коштів з використанням Картки, підтвердженого введенням ПІН, прирівнюються Банком до розпорядження Клієнта на зарахування внесеної в такий ПТКС суми на Рахунок;
3.14.2. коштів у національній валюті України, підтверджені введенням номера Договору або скануванням Бар – коду, прирівнюються Банком до розпорядження Клієнта на
зарахування внесеної в ПТКС суми на Рахунок.
У випадку успішного проведення Операції в ПТКС Банку Клієнтові роздруковується чек, що є підтвердженням зробленої Операції. "

Я не вижу регламента зачисления, ищу и не могу найти. Горячая линия его так же не знает и не может предоставить. Для меня не проблема признать, что я где-то про..бал, но хочется разобраться. Если в ИБ понятно: до 16 в тот же день, после или в выходные - на следующий. То тут ниче не понятно: "не пізніше наступного дня".
С другими кредитками (приват, моно, пумб, тас) такой лабуды не нет, пополнения в кассе или собственном банкомате день в день.
Проблемы их процессинга клиента волновать не должны.

jay2004 Спасибо
mustbe Коко кард
cohan Спасибо, учту. Я знал, что это форвард это дно (еще по русскому стандарту), но не настолько :) Тогда пусть льготный период пишут не 60, а 59 (57?) дней, если платежи в своих кассах и бинкоматах не могут проводить день в день, или на бекенде считают 61. Я ж говорю, это не должны быть заботы клиента как у них там настроен процессинг.

В Фарса немає регламнту (в старі часи був)...якщо вже появився то шановний офПред нехай просвітить.
По практиці поповнень через банкомат Фарса гроші зараховуються на наступний день.
Якщо день в день СЕП з іншого банку, ІБ Фарса, каса Фарса.
Прошу доповнити цей список.
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