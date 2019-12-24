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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 лис, 2021 07:53
По кредитці ліміт спільний - свої+кредитні, тобто не має значення, якими сплачувати.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 09:08
апять с фарсика наяривают - больные люди...
когда будто одна проблема отвечать на бесконечные звонки из банка, у многих людей полно своих забот и тяжёлая работа.
Востаннє редагувалось чик
в Сер 17 лис, 2021 09:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 17 лис, 2021 11:12
Stringer написав:SpeedyGonzalez
пункт 3.14 прочтите.
ну и спасибо спонсорам
лучше не пользоваться кредиткой никакого банка, кроме моно и привата, если лень вникать в регламенты зачисления средств на счет
Так я прочитал, вставлю его сюда: "3.14.Дії Клієнта по внесенню через ПТКС Банку, до складу якого входить обладнання для приймання готівки:
3.14.1. коштів з використанням Картки, підтвердженого введенням ПІН, прирівнюються Банком до розпорядження Клієнта на зарахування внесеної в такий ПТКС суми на Рахунок;
3.14.2. коштів у національній валюті України, підтверджені введенням номера Договору або скануванням Бар – коду, прирівнюються Банком до розпорядження Клієнта на
зарахування внесеної в ПТКС суми на Рахунок.
У випадку успішного проведення Операції в ПТКС Банку Клієнтові роздруковується чек, що є підтвердженням зробленої Операції. "
Я не вижу регламента зачисления, ищу и не могу найти. Горячая линия его так же не знает и не может предоставить. Для меня не проблема признать, что я где-то про..бал, но хочется разобраться. Если в ИБ понятно: до 16 в тот же день, после или в выходные - на следующий. То тут ниче не понятно: "не пізніше наступного дня".
С другими кредитками (приват, моно, пумб, тас) такой лабуды не нет, пополнения в кассе или собственном банкомате день в день.
Проблемы их процессинга клиента волновать не должны.jay2004
Спасибоmustbe
Коко кардcohan
Спасибо, учту. Я знал, что это форвард это дно (еще по русскому стандарту), но не настолько
Тогда пусть льготный период пишут не 60, а 59 (57?) дней, если платежи в своих кассах и бинкоматах не могут проводить день в день, или на бекенде считают 61. Я ж говорю, это не должны быть заботы клиента как у них там настроен процессинг.
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SpeedyGonzalez
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Додано: Сер 17 лис, 2021 11:27
SpeedyGonzalez написав: Stringer написав:SpeedyGonzalez
пункт 3.14 прочтите.
ну и спасибо спонсорам
лучше не пользоваться кредиткой никакого банка, кроме моно и привата, если лень вникать в регламенты зачисления средств на счет
Так я прочитал, вставлю его сюда: "3.14.Дії Клієнта по внесенню через ПТКС Банку, до складу якого входить обладнання для приймання готівки:
3.14.1. коштів з використанням Картки, підтвердженого введенням ПІН, прирівнюються Банком до розпорядження Клієнта на зарахування внесеної в такий ПТКС суми на Рахунок;
3.14.2. коштів у національній валюті України, підтверджені введенням номера Договору або скануванням Бар – коду, прирівнюються Банком до розпорядження Клієнта на
зарахування внесеної в ПТКС суми на Рахунок.
У випадку успішного проведення Операції в ПТКС Банку Клієнтові роздруковується чек, що є підтвердженням зробленої Операції. "
Я не вижу регламента зачисления, ищу и не могу найти. Горячая линия его так же не знает и не может предоставить. Для меня не проблема признать, что я где-то про..бал, но хочется разобраться. Если в ИБ понятно: до 16 в тот же день, после или в выходные - на следующий. То тут ниче не понятно: "не пізніше наступного дня".
С другими кредитками (приват, моно, пумб, тас) такой лабуды не нет, пополнения в кассе или собственном банкомате день в день.
Проблемы их процессинга клиента волновать не должны.jay2004
Спасибоmustbe
Коко кардcohan
Спасибо, учту. Я знал, что это форвард это дно (еще по русскому стандарту), но не настолько
Тогда пусть льготный период пишут не 60, а 59 (57?) дней, если платежи в своих кассах и бинкоматах не могут проводить день в день, или на бекенде считают 61. Я ж говорю, это не должны быть заботы клиента как у них там настроен процессинг.
В Фарса немає регламнту (в старі часи був)...якщо вже появився то шановний офПред нехай просвітить.
По практиці поповнень через банкомат Фарса гроші зараховуються на наступний день.
Якщо день в день СЕП з іншого банку, ІБ Фарса, каса Фарса.
Прошу доповнити цей список.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 17 лис, 2021 13:03
Квесторе_поверніться
На горячей линии говорили и через кассу и через банкомат не позднее следующего дня. А это можно трактовать по-разному. В том числе если нет четко прописанного регламента зачисления, что есть введение клиента в заблуждение.
А по поводу СЕП, то НБУ говорит "Переказ коштів між банками виконується в строк до трьох операційних днів."
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SpeedyGonzalez
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Додано: Сер 17 лис, 2021 14:25
Stringer написав: Aktus написав: Stringer написав:
с сегодняшнего дня. раньше 12 уже не спишется
Вы написали это 10.11 в опердень. И это не так, потому что можно было платить так, чтобы 10-го списалось.
Теоретически да. Но даже если эмитент карты и эквайер терминала, один банк, то раньше следующего дня покупки не списываются. А у форварда и терминалов то нет. Так что все так, даже для тех, кто как вы, дует на воду - вечером, за день до рд, можно смело рассчитываться картой.
Вы бы лучше не про других фантазировали, а внимательнее читали бы вопросы и точнее бы отвечали.
Напомню:
anikola13 написав:
Расчетная дата по кредитной карте 11 число. Скажите, когда можно оплачивать, чтобы льготный период был до 10 января, 11 или 12 ноября?
Тут не сказано, что вопрос только про оплату через пос-терминал.
А например, оплата даже не в опердень в Форвард-онлайн проведется тем же днем.
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Aktus
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Додано: Сер 17 лис, 2021 14:29
Искатель написав:
снятия наличных с карт Форварда не планировал даже в страшном сне (для этого есть другие карты).
А если с дебетки - что там не так?
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Aktus
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