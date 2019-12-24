Aktus написав:Вы написали это 10.11 в опердень. И это не так, потому что можно было платить так, чтобы 10-го списалось.
Теоретически да. Но даже если эмитент карты и эквайер терминала, один банк, то раньше следующего дня покупки не списываются. А у форварда и терминалов то нет. Так что все так, даже для тех, кто как вы, дует на воду - вечером, за день до рд, можно смело рассчитываться картой.
Вы бы лучше не про других фантазировали, а внимательнее читали бы вопросы и точнее бы отвечали.
Напомню:
anikola13 написав:Расчетная дата по кредитной карте 11 число. Скажите, когда можно оплачивать, чтобы льготный период был до 10 января, 11 или 12 ноября?
Тут не сказано, что вопрос только про оплату через пос-терминал.
А например, оплата даже не в опердень в Форвард-онлайн проведется тем же днем.
Эй фантазер, мы тут на финансовом форуме. Не нужно говорить, что мне делать, чтобы я не указывал направление куда идти. Я отвечал грамотному форумчанину, а не аленю, который платит с кредитки в форвард-онлайн