RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5016501750185019

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 499
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
97
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
113
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 499
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 16:33

  Aktus написав:
  Stringer написав:
  Aktus написав:Вы написали это 10.11 в опердень. И это не так, потому что можно было платить так, чтобы 10-го списалось.

Теоретически да. Но даже если эмитент карты и эквайер терминала, один банк, то раньше следующего дня покупки не списываются. А у форварда и терминалов то нет. Так что все так, даже для тех, кто как вы, дует на воду - вечером, за день до рд, можно смело рассчитываться картой.

Вы бы лучше не про других фантазировали, а внимательнее читали бы вопросы и точнее бы отвечали.

Напомню:
  anikola13 написав:Расчетная дата по кредитной карте 11 число. Скажите, когда можно оплачивать, чтобы льготный период был до 10 января, 11 или 12 ноября?

Тут не сказано, что вопрос только про оплату через пос-терминал.

А например, оплата даже не в опердень в Форвард-онлайн проведется тем же днем.

Эй фантазер, мы тут на финансовом форуме. Не нужно говорить, что мне делать, чтобы я не указывал направление куда идти. Я отвечал грамотному форумчанину, а не аленю, который платит с кредитки в форвард-онлайн 8)
Stringer
 
Повідомлень: 11597
З нами з: 23.01.13
Подякував: 338 раз.
Подякували: 1625 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 17:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:когда к примеру надо снять несколько десятков тысяч наверное удовольствие не для всех

Да уж, не для всех. Это из рубрки "мне бы ваш проблемы". :)
Aktus
 
Повідомлень: 357
З нами з: 02.11.17
Подякував: 55 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5016501750185019
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, ingtrans, PUMB і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 10063, 10064, 10065
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
100641 13178141
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 лис, 2021 16:39
moveton
О.Bank 1 ... 65, 66, 67
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
660 10395
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 лис, 2021 15:40
Bosstone
Банк Власний Рахунок 1 ... 10, 11, 12
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
116 67723
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 лис, 2021 15:19
Фантом

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.