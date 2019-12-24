Flamingo написав:
Да anikola13 не написал прямо про оплату через посы. Но какая такая операция по оплате в приложении скунса может быть проведена за кредитные так чтобы не только она попала в льготный период (а вопрос был именно о нем) но при этой еще и не было комиса.
Да, льготный период тут - это, конечно, нечто.
С учетом этого про списание 10-го я был не прав.
Но я вот просмотрел выписку по кредитке скунса - там много оплат в пос-терминалах (в разных магазинах), которые были проведены следующим днем. Так что как минимум в этой части тот ответ некорректен, это было еще опервремя 10-го, а РД - 12-го.