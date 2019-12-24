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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5016501750185019

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 499
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
97
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
113
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 499
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 17:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:когда к примеру надо снять несколько десятков тысяч наверное удовольствие не для всех

Да уж, не для всех. Это из рубрки "мне бы ваш проблемы". :)
Aktus
 
Повідомлень: 358
З нами з: 02.11.17
Подякував: 55 раз.
Подякували: 39 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 18:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:Да anikola13 не написал прямо про оплату через посы. Но какая такая операция по оплате в приложении скунса может быть проведена за кредитные так чтобы не только она попала в льготный период (а вопрос был именно о нем) но при этой еще и не было комиса.

Да, льготный период тут - это, конечно, нечто.
С учетом этого про списание 10-го я был не прав.

Но я вот просмотрел выписку по кредитке скунса - там много оплат в пос-терминалах (в разных магазинах), которые были проведены следующим днем. Так что как минимум в этой части тот ответ некорректен, это было еще опервремя 10-го, а РД - 12-го.
Aktus
 
Повідомлень: 358
З нами з: 02.11.17
Подякував: 55 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5016501750185019
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