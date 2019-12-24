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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 лис, 2021 17:24
Flamingo написав:
когда к примеру надо снять несколько десятков тысяч наверное удовольствие не для всех
Да уж, не для всех. Это из рубрки "мне бы ваш проблемы".
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Aktus
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Додано: Сер 17 лис, 2021 18:05
Flamingo написав:
Да anikola13 не написал прямо про оплату через посы. Но какая такая операция по оплате в приложении скунса может быть проведена за кредитные так чтобы не только она попала в льготный период (а вопрос был именно о нем) но при этой еще и не было комиса.
Да, льготный период тут - это, конечно, нечто.
С учетом этого про списание 10-го я был не прав.
Но я вот просмотрел выписку по кредитке скунса - там много оплат в пос-терминалах (в разных магазинах), которые были проведены следующим днем. Так что как минимум в этой части тот ответ некорректен, это было еще опервремя 10-го, а РД - 12-го.
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Aktus
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Додано: Сер 17 лис, 2021 20:09
Aktus написав: Stringer написав: Aktus написав:
Вы написали это 10.11 в опердень. И это не так, потому что можно было платить так, чтобы 10-го списалось.
Теоретически да. Но даже если эмитент карты и эквайер терминала, один банк, то раньше следующего дня покупки не списываются. А у форварда и терминалов то нет. Так что все так, даже для тех, кто как вы, дует на воду - вечером, за день до рд, можно смело рассчитываться картой.
Вы бы лучше не про других фантазировали, а внимательнее читали бы вопросы и точнее бы отвечали.
Напомню:
anikola13 написав:
Расчетная дата по кредитной карте 11 число. Скажите, когда можно оплачивать, чтобы льготный период был до 10 января, 11 или 12 ноября?
Тут не сказано, что вопрос только про оплату через пос-терминал.
А например, оплата даже не в опердень в Форвард-онлайн проведется тем же днем.
Вы бы лучше не умничали, в тех вопросах, в которых не понимаете, а повышали свою финансовую грамотность. Форумчане, в отличие от вас, знают, что оплаты, кардинально отличаются от снятия налички или операций в форвард онлайн. Тут люди делятся своим опытом и знаниями. А теоретические соображения и дилетантские мнения имеют ценность чуть ниже нуля.
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