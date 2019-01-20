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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5017501850195020>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 499
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
97
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
113
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 499
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 17:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:когда к примеру надо снять несколько десятков тысяч наверное удовольствие не для всех

Да уж, не для всех. Это из рубрки "мне бы ваш проблемы". :)
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 18:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:Да anikola13 не написал прямо про оплату через посы. Но какая такая операция по оплате в приложении скунса может быть проведена за кредитные так чтобы не только она попала в льготный период (а вопрос был именно о нем) но при этой еще и не было комиса.

Да, льготный период тут - это, конечно, нечто.
С учетом этого про списание 10-го я был не прав.

Но я вот просмотрел выписку по кредитке скунса - там много оплат в пос-терминалах (в разных магазинах), которые были проведены следующим днем. Так что как минимум в этой части тот ответ некорректен, это было еще опервремя 10-го, а РД - 12-го.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:09

  Aktus написав:
  Stringer написав:
  Aktus написав:Вы написали это 10.11 в опердень. И это не так, потому что можно было платить так, чтобы 10-го списалось.

Теоретически да. Но даже если эмитент карты и эквайер терминала, один банк, то раньше следующего дня покупки не списываются. А у форварда и терминалов то нет. Так что все так, даже для тех, кто как вы, дует на воду - вечером, за день до рд, можно смело рассчитываться картой.

Вы бы лучше не про других фантазировали, а внимательнее читали бы вопросы и точнее бы отвечали.

Напомню:
  anikola13 написав:Расчетная дата по кредитной карте 11 число. Скажите, когда можно оплачивать, чтобы льготный период был до 10 января, 11 или 12 ноября?

Тут не сказано, что вопрос только про оплату через пос-терминал.

А например, оплата даже не в опердень в Форвард-онлайн проведется тем же днем.

Вы бы лучше не умничали, в тех вопросах, в которых не понимаете, а повышали свою финансовую грамотность. Форумчане, в отличие от вас, знают, что оплаты, кардинально отличаются от снятия налички или операций в форвард онлайн. Тут люди делятся своим опытом и знаниями. А теоретические соображения и дилетантские мнения имеют ценность чуть ниже нуля.
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 21:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Stringer написав:Вы бы лучше не умничали, в тех вопросах, в которых не понимаете, а повышали свою финансовую грамотность. Форумчане, в отличие от вас, знают, что оплаты, кардинально отличаются от снятия налички или операций в форвард онлайн.

Вот зачем вы опять фантазируете?
И уже не только про меня лично.
Откуда вот это про "снятие налички"? Кто-то про это писал?

Про то, что я не учел грейс, я уже написал выше.

Как и поделился именно практическим опытом, что оплаты (труъ-оплаты, через пос-терминалы офлайн-магазинов) форвард проводит и следующим днем.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 12:50

popovich
Вітаю!З якими саме проблемами Ви стикнулися під час оплати комунальних платежів?
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 12:52

greenozon
Вітаю! Я Вас почула. Передаю запит відповідному підрозділу.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 13:46

  Stringer написав:
  anikola13 написав:Расчетная дата по кредитной карте 11 число. Скажите, когда можно оплачивать, чтобы льготный период был до 10 января, 11 или 12 ноября?

с сегодняшнего дня. раньше 12 уже не спишется

Чтобы закрыть вопрос, почему там "с сегодняшнего", т.е. с 10-го, было неправильно. И "раньше 12-го не спишется" тоже.
Делюсь личным опытом.
Оплата онлайн на стороннем ресурсе в 23:45 16.11.21 проведена в выписке 17.11.21.
Это кредитные, без комиссии и будет в льготном периоде, проверено.
Поэтому оплата 10-го могла списаться 11-го.

А вот про "проведется 10-м" я был неправ, если просто учесть, что речь шла про октябрь - тогда 10-е было воскресенье.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 14:11

Недавно Чик добивался с тяжёлыми боями по всем фронтам, чтобы ему его рефку прислали в вайбер. А тут сижу, никого не трогаю, вдруг от форварда прилетает в вайбер моя рефка, прям пишут - ВАУ :) Видимо, не пропал его труд, кто-то получил волшебный пендель, теперь стараются выполнить и перевыполнить :)
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 14:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

Проверьте, что это ваша рефка, а не его. :)
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 14:19

Aktus
:) Я ж ему и советовал на горячке попросить, чтобы ссылку прислали именно в вайбер. Попалился)))
Oberon
 
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