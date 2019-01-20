Да уж, не для всех. Это из рубрки "мне бы ваш проблемы".
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Додано: Сер 17 лис, 2021 17:24
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Сер 17 лис, 2021 18:05
Re: Форвард Банк Forward Bank
Да, льготный период тут - это, конечно, нечто.
С учетом этого про списание 10-го я был не прав.
Но я вот просмотрел выписку по кредитке скунса - там много оплат в пос-терминалах (в разных магазинах), которые были проведены следующим днем. Так что как минимум в этой части тот ответ некорректен, это было еще опервремя 10-го, а РД - 12-го.
Додано: Сер 17 лис, 2021 20:09
Вы бы лучше не умничали, в тех вопросах, в которых не понимаете, а повышали свою финансовую грамотность. Форумчане, в отличие от вас, знают, что оплаты, кардинально отличаются от снятия налички или операций в форвард онлайн. Тут люди делятся своим опытом и знаниями. А теоретические соображения и дилетантские мнения имеют ценность чуть ниже нуля.
Додано: Сер 17 лис, 2021 21:22
Re: Форвард Банк Forward Bank
Вот зачем вы опять фантазируете?
И уже не только про меня лично.
Откуда вот это про "снятие налички"? Кто-то про это писал?
Про то, что я не учел грейс, я уже написал выше.
Как и поделился именно практическим опытом, что оплаты (труъ-оплаты, через пос-терминалы офлайн-магазинов) форвард проводит и следующим днем.
Додано: Чет 18 лис, 2021 12:50
popovich
Вітаю!З якими саме проблемами Ви стикнулися під час оплати комунальних платежів?
Додано: Чет 18 лис, 2021 12:52
greenozon
Вітаю! Я Вас почула. Передаю запит відповідному підрозділу.
Додано: Чет 18 лис, 2021 13:46
Чтобы закрыть вопрос, почему там "с сегодняшнего", т.е. с 10-го, было неправильно. И "раньше 12-го не спишется" тоже.
Делюсь личным опытом.
Оплата онлайн на стороннем ресурсе в 23:45 16.11.21 проведена в выписке 17.11.21.
Это кредитные, без комиссии и будет в льготном периоде, проверено.
Поэтому оплата 10-го могла списаться 11-го.
А вот про "проведется 10-м" я был неправ, если просто учесть, что речь шла про октябрь - тогда 10-е было воскресенье.
Додано: Чет 18 лис, 2021 14:11
Недавно Чик добивался с тяжёлыми боями по всем фронтам, чтобы ему его рефку прислали в вайбер. А тут сижу, никого не трогаю, вдруг от форварда прилетает в вайбер моя рефка, прям пишут - ВАУ Видимо, не пропал его труд, кто-то получил волшебный пендель, теперь стараются выполнить и перевыполнить
Додано: Чет 18 лис, 2021 14:15
Re: Форвард Банк Forward Bank
Проверьте, что это ваша рефка, а не его.
Додано: Чет 18 лис, 2021 14:19
Aktus
Я ж ему и советовал на горячке попросить, чтобы ссылку прислали именно в вайбер. Попалился)))
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