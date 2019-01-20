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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5017501850195020

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 499
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
97
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
113
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 499
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 14:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

Oberon написав:Недавно Чик добивался с тяжёлыми боями по всем фронтам, чтобы ему его рефку прислали в вайбер. А тут сижу, никого не трогаю, вдруг от форварда прилетает в вайбер моя рефка, прям пишут - ВАУ :) Видимо, не пропал его труд, кто-то получил волшебный пендель, теперь стараются выполнить и перевыполнить :)
На 4 акка прислали по новой рефке. И в Вайбер и СМС. Между своими - уже давно переопылился.
lel
 
Повідомлень: 3041
З нами з: 10.12.13
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  #<1 ... 5017501850195020
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