|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 лис, 2021 14:43
Oberon написав:
Недавно Чик
добивался с тяжёлыми боями по всем фронтам, чтобы ему его рефку прислали в вайбер. А тут сижу, никого не трогаю, вдруг от форварда прилетает в вайбер моя рефка, прям пишут - ВАУ
Видимо, не пропал его труд, кто-то получил волшебный пендель, теперь стараются выполнить и перевыполнить
На 4 акка прислали по новой рефке. И в Вайбер и СМС. Между своими - уже давно переопылился.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 3041
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 1049 раз.
- Подякували: 347 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kevin
, KVV
, ricardo
, S i m
і 6 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|667
|11010
|
Чет 18 лис, 2021 14:52
anis
|
|100664
|13182858
|
|
|783
|598347
|
|