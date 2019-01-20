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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 лис, 2021 14:43
Oberon написав:
Недавно Чик
добивался с тяжёлыми боями по всем фронтам, чтобы ему его рефку прислали в вайбер. А тут сижу, никого не трогаю, вдруг от форварда прилетает в вайбер моя рефка, прям пишут - ВАУ
Видимо, не пропал его труд, кто-то получил волшебный пендель, теперь стараются выполнить и перевыполнить
На 4 акка прислали по новой рефке. И в Вайбер и СМС. Между своими - уже давно переопылился.
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Додано: Чет 18 лис, 2021 16:09
Какие то изменения в обслуживании с 19 ноября.горячка как всегда, не в курсе
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