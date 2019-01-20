Oberon написав:Недавно Чик добивался с тяжёлыми боями по всем фронтам, чтобы ему его рефку прислали в вайбер. А тут сижу, никого не трогаю, вдруг от форварда прилетает в вайбер моя рефка, прям пишут - ВАУ Видимо, не пропал его труд, кто-то получил волшебный пендель, теперь стараются выполнить и перевыполнить
На 4 акка прислали по новой рефке. И в Вайбер и СМС. Между своими - уже давно переопылился.
Едет посылка с НП. На треке https://tracking.novaposhta.ua/#/uk выглядит так: До сплати 536 за послуги доставки ЕН 20459 47грн комiсiя за переказ ЕН 20450 29грн грошовий переказ ЕН 20450 460грн С каким МСС кодом пройдет такая оплата? Оплачивал так только доставку. Все было кошерно. А тут все вместе- одной суммой, без деления.
lel написав:Едет посылка с НП. На треке https://tracking.novaposhta.ua/#/uk выглядит так: До сплати 536 за послуги доставки ЕН 20459 47грн комiсiя за переказ ЕН 20450 29грн грошовий переказ ЕН 20450 460грн С каким МСС кодом пройдет такая оплата? Оплачивал так только доставку. Все было кошерно. А тут все вместе- одной суммой, без деления.
Попробуйте оплатить Альфовской дебеткой, на которой нет денег и узнайте в чате МСС код по неуспешной операции.
lel написав:Едет посылка с НП. На треке https://tracking.novaposhta.ua/#/uk выглядит так: До сплати 536 за послуги доставки ЕН 20459 47грн комiсiя за переказ ЕН 20450 29грн грошовий переказ ЕН 20450 460грн С каким МСС кодом пройдет такая оплата? Оплачивал так только доставку. Все было кошерно. А тут все вместе- одной суммой, без деления.
Приложение НП есть? Там можно оплатить и каждый вид операции по отдельности. Там птичку снимаешь напротив той части что платить не будешь) У меня так тоже было - платил в аппке НП гамузом. В выписке скунса все прошло как раз тремя суммами - причем первые две окешбечились (8999) а третья прошла как денежный перевод (посылка шла от ФОПа работающего всерую). Благо платил с пенсионки - прошла без комиса.
В приложении разбито на 2 платежа: Послуги з доставки - 47 грн Будет торговая Грошовий переказ 489 (460переказ+29комісія) - Будет перевод. И галочки можно снимать, в зависимости от того, что хочешь оплатить. Всем + наставил. Разобрался.
lel написав:Грошовий переказ 489 (460переказ+29комісія) - Будет перевод.
Оставьте птичку только напротив 29 грн. и заплатите дебеткой скунса - пройдет как услуги НП а не как перевод. Хоть это и комиссия за перевод но НоваПэй таки считает это услугой а не переводом - у мну было именно так