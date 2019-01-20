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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5018501950205021>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 499
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
97
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
113
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 499
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 14:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

Oberon написав:Недавно Чик добивался с тяжёлыми боями по всем фронтам, чтобы ему его рефку прислали в вайбер. А тут сижу, никого не трогаю, вдруг от форварда прилетает в вайбер моя рефка, прям пишут - ВАУ :) Видимо, не пропал его труд, кто-то получил волшебный пендель, теперь стараются выполнить и перевыполнить :)
На 4 акка прислали по новой рефке. И в Вайбер и СМС. Между своими - уже давно переопылился.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:09

Какие то изменения в обслуживании с 19 ноября.горячка как всегда, не в курсе
korzviktor20
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Повідомлень: 62
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 18:18

korzviktor20 появляется возможность получить пластик с помощью Новой Почты. Пытался узнать детали, но ответа так и не получил :(
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 19:06

Re: Форвард Банк Forward Bank

Едет посылка с НП. На треке https://tracking.novaposhta.ua/#/uk выглядит так:
До сплати 536
за послуги доставки ЕН 20459 47грн
комiсiя за переказ ЕН 20450 29грн
грошовий переказ ЕН 20450 460грн
С каким МСС кодом пройдет такая оплата? Оплачивал так только доставку. Все было кошерно. А тут все вместе- одной суммой, без деления.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:00

  lel написав:Едет посылка с НП. На треке https://tracking.novaposhta.ua/#/uk выглядит так:
До сплати 536
за послуги доставки ЕН 20459 47грн
комiсiя за переказ ЕН 20450 29грн
грошовий переказ ЕН 20450 460грн
С каким МСС кодом пройдет такая оплата? Оплачивал так только доставку. Все было кошерно. А тут все вместе- одной суммой, без деления.

Попробуйте оплатить Альфовской дебеткой, на которой нет денег и узнайте в чате МСС код по неуспешной операции.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:02

  lel написав:Едет посылка с НП. На треке https://tracking.novaposhta.ua/#/uk выглядит так:
До сплати 536
за послуги доставки ЕН 20459 47грн
комiсiя за переказ ЕН 20450 29грн
грошовий переказ ЕН 20450 460грн
С каким МСС кодом пройдет такая оплата? Оплачивал так только доставку. Все было кошерно. А тут все вместе- одной суммой, без деления.

Приложение НП есть? Там можно оплатить и каждый вид операции по отдельности. Там птичку снимаешь напротив той части что платить не будешь)
У меня так тоже было - платил в аппке НП гамузом. В выписке скунса все прошло как раз тремя суммами - причем первые две окешбечились (8999) а третья прошла как денежный перевод (посылка шла от ФОПа работающего всерую). Благо платил с пенсионки - прошла без комиса.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

lel,
ЕН 20459 — торговая операция, МСС 8999
EH 20450 — P2P-перевод
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

  MASolomko написав:EH 20450 — P2P-перевод

Не совсем так - у меня комиссия за перевод прошла как 8999, ну а перевод как перевод. Платил через аппку НП все гамузом - в выписке Скунса каждая сумма идет отдельно
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:23

  MASolomko написав:lel,
ЕН 20459 — торговая операция, МСС 8999
EH 20450 — P2P-перевод

В приложении разбито на 2 платежа:
Послуги з доставки - 47 грн Будет торговая
Грошовий переказ 489 (460переказ+29комісія) - Будет перевод.
И галочки можно снимать, в зависимости от того, что хочешь оплатить.
Всем + наставил. Разобрался.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lel написав:Грошовий переказ 489 (460переказ+29комісія) - Будет перевод.

Оставьте птичку только напротив 29 грн. и заплатите дебеткой скунса - пройдет как услуги НП а не как перевод. Хоть это и комиссия за перевод но НоваПэй таки считает это услугой а не переводом - у мну было именно так
Flamingo
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