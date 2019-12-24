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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5018501950205021

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 499
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
97
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
113
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 499
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:37

  Flamingo написав:
  lel написав:Грошовий переказ 489 (460переказ+29комісія) - Будет перевод.

Оставьте птичку только напротив 29 грн. и заплатите дебеткой скунса - пройдет как услуги НП а не как перевод. Хоть это и комиссия за перевод но НоваПэй таки считает это услугой а не переводом - у мну было именно так

Делится только на две части, поменяли наверное. Скачал свежее приложение на другой телефон.
Перевод + комиссия и услуги НП.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 21:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lel написав:за послуги доставки ЕН 20459 47грн
комiсiя за переказ ЕН 20450 29грн
грошовий переказ ЕН 20450 460грн

Будет ДВА платежа:
за послуги доставки ЕН 20459 47грн
комiсiя за переказ ЕН 20450 29грн
------
76 с МСС 8999

грошовий переказ ЕН 20450 460грн - а эт манисенд МСС 6538
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 22:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

Оплатил коммуналку за свои 297,96 грн, баланс кешбека пишет 7,18. Что-то я не пойму и не 3 и не 2%... Может я не правильно считаю? Сколько должно начислиться кешбека?
isen
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 22:48

  isen написав:Оплатил коммуналку за свои 297,96 грн, баланс кешбека пишет 7,18. Что-то я не пойму и не 3 и не 2%... Может я не правильно считаю? Сколько должно начислиться кешбека?


теж сьогодні платив
1000 грн -> 30 грн нарахувало КБ
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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 22:58

  greenozon написав:
  isen написав:Оплатил коммуналку за свои 297,96 грн, баланс кешбека пишет 7,18. Что-то я не пойму и не 3 и не 2%... Может я не правильно считаю? Сколько должно начислиться кешбека?


теж сьогодні платив
1000 грн -> 30 грн нарахувало КБ
платив пенсійною

Я платил кредиткой, на ней своих было 120 грн, в 16.00 докинул 300 грн, в 19.30 оплатил коммуналку, может поэтому так криво посчитало...
isen
 
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  #<1 ... 5018501950205021
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