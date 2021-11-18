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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 лис, 2021 20:37
Flamingo написав: lel написав:
Грошовий переказ 489 (460переказ+29комісія) - Будет перевод.
Оставьте птичку только напротив 29 грн. и заплатите дебеткой скунса - пройдет как услуги НП а не как перевод. Хоть это и комиссия за перевод но НоваПэй таки считает это услугой а не переводом - у мну было именно так
Делится только на две части, поменяли наверное. Скачал свежее приложение на другой телефон.
Перевод + комиссия и услуги НП.
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lel
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Додано: Чет 18 лис, 2021 21:38
lel написав:
за послуги доставки ЕН 20459 47грн
комiсiя за переказ ЕН 20450 29грн
грошовий переказ ЕН 20450 460грн
Будет ДВА платежа:
за послуги доставки ЕН 20459 47грн
комiсiя за переказ ЕН 20450 29грн
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76 с МСС 8999
грошовий переказ ЕН 20450 460грн - а эт манисенд МСС 6538
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Додано: Чет 18 лис, 2021 22:41
Оплатил коммуналку за свои 297,96 грн, баланс кешбека пишет 7,18. Что-то я не пойму и не 3 и не 2%... Может я не правильно считаю? Сколько должно начислиться кешбека?
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isen
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Додано: Чет 18 лис, 2021 22:48
isen написав:
Оплатил коммуналку за свои 297,96 грн, баланс кешбека пишет 7,18. Что-то я не пойму и не 3 и не 2%... Может я не правильно считаю? Сколько должно начислиться кешбека?
теж сьогодні платив
1000 грн -> 30 грн нарахувало КБ
платив пенсійною
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greenozon
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Додано: Чет 18 лис, 2021 22:58
greenozon написав: isen написав:
Оплатил коммуналку за свои 297,96 грн, баланс кешбека пишет 7,18. Что-то я не пойму и не 3 и не 2%... Может я не правильно считаю? Сколько должно начислиться кешбека?
теж сьогодні платив
1000 грн -> 30 грн нарахувало КБ
платив пенсійною
Я платил кредиткой, на ней своих было 120 грн, в 16.00 докинул 300 грн, в 19.30 оплатил коммуналку, может поэтому так криво посчитало...
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 12:08
оплатил коммуналку 17го числа, пока деньги получили токо 3 организации из 6 или 8.
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чик
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 12:13
Oberon написав:Aktus
Я ж ему и советовал на горячке попросить, чтобы ссылку прислали именно в вайбер. Попалился)))
гл ничем не помогла. в итоге рефку прислал телеграммбот, скопировав её из сообщения вайбера, которое мне так и не дошло - целый детектив на пару дней...
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чик
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 12:32
чик написав:
оплатил коммуналку 17го числа, пока деньги получили токо 3 организации из 6 или 8.
Откуда вы можете знать получили они деньги или нет. Уверен, что деньги получили все, но отразили в кабинетах только 3
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Flamingo
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 12:53
Деякі комуналки оновлюють дані аж в наступному місяці
перевіряю через кабіну в П24
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greenozon
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:08
greenozon
проверял и в личных кабинетах и в п24. кстати, за все предыдущие траблы извинилась в лс только Support BForward, которую мне помогла найти модератор Ірина_.
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чик
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ОТП БАНК
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