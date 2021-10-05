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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5019502050215022

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 499
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
97
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
113
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 499
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

  чик написав:проверял и в личных кабинетах и в п24.

ИМХО, мало о чем говорит. Как уже написали выше, некоторые поставщики очень долго обновляют данные, а некоторые обновляют только с нового месяца независимо от того, когда была оплата. Так у меня сейчас висит долг по 4 из 10 оплат, сделанных на прошлой неделе в период с 9 по 12 ноября.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 20:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

Прошел кешбек почтовые и другие услуги за покупку страховки на сайте hotline.finance.ua
оплатил кредитными деньгами, если-бы знал- платил бы своими.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 10:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

кто нить в курсе с карты фарсика на карту фарсика друга можно за раз вывести 150т. если в приложухе выставил такой лимит на безналвывод без звонков из банка с проверками или моно па 15т. 10раз в день или па 15т. 1раз в день, чтобы без проблем?
чик
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1

 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 10:34

  чик написав:кто нить в курсе с карты фарсика на карту фарсика друга можно за раз вывести 150т. если в приложухе выставил такой лимит на безналвывод без звонков из банка с проверками или моно па 15т. 10раз в день или па 15т. 1раз в день, чтобы без проблем?

Ну 50К получилось за раз, на счет жены. Правда делал в опердн
Это даже не р2р, а перевод по счету по внутрибанку
Amethyst
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