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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:12
чик написав:
проверял и в личных кабинетах и в п24.
ИМХО, мало о чем говорит. Как уже написали выше, некоторые поставщики очень долго обновляют данные, а некоторые обновляют только с нового месяца независимо от того, когда была оплата. Так у меня сейчас висит долг по 4 из 10 оплат, сделанных на прошлой неделе в период с 9 по 12 ноября.
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 20:44
Прошел кешбек почтовые и другие услуги за покупку страховки на сайте hotline.finance.ua
оплатил кредитными деньгами, если-бы знал- платил бы своими.
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Додано: Нед 21 лис, 2021 10:28
кто нить в курсе с карты фарсика на карту фарсика друга можно за раз вывести 150т. если в приложухе выставил такой лимит на безналвывод без звонков из банка с проверками или моно па 15т. 10раз в день или па 15т. 1раз в день, чтобы без проблем?
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чик
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Додано: Нед 21 лис, 2021 10:34
чик написав:
кто нить в курсе с карты фарсика на карту фарсика друга можно за раз вывести 150т. если в приложухе выставил такой лимит на безналвывод без звонков из банка с проверками или моно па 15т. 10раз в день или па 15т. 1раз в день, чтобы без проблем?
Ну 50К получилось за раз, на счет жены. Правда делал в опердн
Это даже не р2р, а перевод по счету по внутрибанку
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Amethyst
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Додано: Нед 21 лис, 2021 12:38
Amethyst написав:
перевод по счету по внутрибанку
другу наверное тоже можно так сделать - это ж не внутресемейная функция
конечно в опер день, у "друга" ешо и карт нема...
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чик
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Додано: Пон 22 лис, 2021 13:08
чик написав:
кто нить в курсе с карты фарсика на карту фарсика друга можно за раз вывести 150т. если в приложухе выставил такой лимит на безналвывод без звонков из банка с проверками или моно па 15т. 10раз в день или па 15т. 1раз в день, чтобы без проблем?
Можно. По 15 не обязательно дробить. За 3-4 операции фонд улетает на УРА (возможно можно и одной, не тестил)
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