чик написав:проверял и в личных кабинетах и в п24.
ИМХО, мало о чем говорит. Как уже написали выше, некоторые поставщики очень долго обновляют данные, а некоторые обновляют только с нового месяца независимо от того, когда была оплата. Так у меня сейчас висит долг по 4 из 10 оплат, сделанных на прошлой неделе в период с 9 по 12 ноября.
кто нить в курсе с карты фарсика на карту фарсика друга можно за раз вывести 150т. если в приложухе выставил такой лимит на безналвывод без звонков из банка с проверками или моно па 15т. 10раз в день или па 15т. 1раз в день, чтобы без проблем?
чик написав:кто нить в курсе с карты фарсика на карту фарсика друга можно за раз вывести 150т. если в приложухе выставил такой лимит на безналвывод без звонков из банка с проверками или моно па 15т. 10раз в день или па 15т. 1раз в день, чтобы без проблем?
Ну 50К получилось за раз, на счет жены. Правда делал в опердн Это даже не р2р, а перевод по счету по внутрибанку
чик написав:кто нить в курсе с карты фарсика на карту фарсика друга можно за раз вывести 150т. если в приложухе выставил такой лимит на безналвывод без звонков из банка с проверками или моно па 15т. 10раз в день или па 15т. 1раз в день, чтобы без проблем?
Можно. По 15 не обязательно дробить. За 3-4 операции фонд улетает на УРА (возможно можно и одной, не тестил)