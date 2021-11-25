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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5024502550265027>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 499
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
98
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
113
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 499
Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 17:29

  greenozon написав:ПРилетіла новина в додатку -

---

Шопінгуй по чорному!
Додаткова категорія для кешбеку -
"Техніка і маркетплейси" вже доступна!
Обирай та отримуй 3% від всіх розрахунків
зі своєю кредитною КОКО кард
тільки з 25 до 28 листопада!


Если расчитываться сегодня после 21:00 на Алиэкспрессе в долларах, сейчас курс 27,20. То он и останется в итоге или это курс блокировки только?
Wolfenstein
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 17:59

  Wolfenstein написав:
  greenozon написав:ПРилетіла новина в додатку -

---

Шопінгуй по чорному!
Додаткова категорія для кешбеку -
"Техніка і маркетплейси" вже доступна!
Обирай та отримуй 3% від всіх розрахунків
зі своєю кредитною КОКО кард
тільки з 25 до 28 листопада!


Если расчитываться сегодня после 21:00 на Алиэкспрессе в долларах, сейчас курс 27,20. То он и останется в итоге или это курс блокировки только?

Курс блокировки, когда будет проводка, скорее всего, курс будет другой.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 21:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ну и где выбирать эту четвертую категорию для Черной пятницы? Что то в разделе Кешбек ее не видно.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 21:55

  _PORT_UA написав:Ну и где выбирать эту четвертую категорию для Черной пятницы? Что то в разделе Кешбек ее не видно.


Умови підключення додаткової категорії Black Friday:
а) для існуючих клієнтів – категорія підключається автоматично (без участі клієнта);
б) для нових клієнтів – спочатку необхідно самостійно обрати 3 категорії з 6 запропонованих на цей місяць, після чого додаткова категорія Black Friday підключиться автоматично.


У меня уже подключена.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 22:02

ingtrans ,вы определили, что подключена после оплаты на сайте с соответствующим МСС кодом?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 22:05

  _PORT_UA написав:ingtrans ,вы определили, что подключена после оплаты на сайте с соответствующим МСС кодом?

В списке выбранных категорий присутствует "Black Friday".
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 23:23

ingtrans , увидел. Только появилось в разделе Кешбек.
Не подскажите на зарубежных сайтах не платили? По какому курсу снимает долларовые покупки?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 06:17

  Vorlon написав:Решил сегодня мне банк подлить лимита во второй раз - спросил разрешения, я не стал возражать :)

Хотя конечно ценность лимита здесь резко поубавилась, надеюсь временно...

P.S. Вывод: клиенты, у которых номер банка в чёрном списке, идут лесом в таких случаях :mrgreen:

Поскольку входящий от Форварда у меня уже полгода в черном списке, естественно, они до меня не дозвонились :) Поэтому добавили кредитный лимит (зачем он мне столько?) молча. Вчера пришла СМС-ка, обрадовали...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 07:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

  _PORT_UA написав:Не подскажите на зарубежных сайтах не платили? По какому курсу снимает долларовые покупки?

Курсы указаны в приложении. Только нужно учитывать, что окончательные курсы берутся на день проводки.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 07:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

Тоже форвардовская робобаба в чёрном списке и тоже вчера подняли лимит почти в 2 раза, до непонятной суммы 37 000. Что мешало поднять до 40 000 или хотя бы до 35 000 - не ясно.
Amid
 
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