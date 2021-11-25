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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 лис, 2021 17:29
greenozon написав:
ПРилетіла новина в додатку -
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Шопінгуй по чорному!
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"Техніка і маркетплейси" вже доступна!
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зі своєю кредитною КОКО кардтільки з 25 до 28 листопада!
Если расчитываться сегодня после 21:00 на Алиэкспрессе в долларах, сейчас курс 27,20. То он и останется в итоге или это курс блокировки только?
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Wolfenstein
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Додано: Чет 25 лис, 2021 17:59
Wolfenstein написав: greenozon написав:
ПРилетіла новина в додатку -
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Шопінгуй по чорному!
Додаткова категорія для кешбеку -
"Техніка і маркетплейси" вже доступна!
Обирай та отримуй 3%
від всіх розрахунків
зі своєю кредитною КОКО кардтільки з 25 до 28 листопада!
Если расчитываться сегодня после 21:00 на Алиэкспрессе в долларах, сейчас курс 27,20. То он и останется в итоге или это курс блокировки только?
Курс блокировки, когда будет проводка, скорее всего, курс будет другой.
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lloydbanksua
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Додано: Чет 25 лис, 2021 21:24
Ну и где выбирать эту четвертую категорию для Черной пятницы? Что то в разделе Кешбек ее не видно.
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_PORT_UA
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Додано: Чет 25 лис, 2021 21:55
_PORT_UA написав:
Ну и где выбирать эту четвертую категорию для Черной пятницы? Что то в разделе Кешбек ее не видно.
Умови підключення додаткової категорії Black Friday:
а) для існуючих клієнтів – категорія підключається автоматично (без участі клієнта);
б) для нових клієнтів – спочатку необхідно самостійно обрати 3 категорії з 6 запропонованих на цей місяць, після чого додаткова категорія Black Friday підключиться автоматично.
У меня уже подключена.
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ingtrans
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Додано: Чет 25 лис, 2021 22:02
ingtrans ,вы определили, что подключена после оплаты на сайте с соответствующим МСС кодом?
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_PORT_UA
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Додано: Чет 25 лис, 2021 22:05
_PORT_UA написав:ingtrans
,вы определили, что подключена после оплаты на сайте с соответствующим МСС кодом?
В списке выбранных категорий присутствует "Black Friday".
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ingtrans
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Додано: Чет 25 лис, 2021 23:23
ingtrans , увидел. Только появилось в разделе Кешбек.
Не подскажите на зарубежных сайтах не платили? По какому курсу снимает долларовые покупки?
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_PORT_UA
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 06:17
Vorlon написав:
Решил сегодня мне банк подлить лимита во второй раз - спросил разрешения, я не стал возражать
Хотя конечно ценность лимита здесь резко поубавилась, надеюсь временно...
P.S. Вывод: клиенты, у которых номер банка в чёрном списке, идут лесом в таких случаях
Поскольку входящий от Форварда у меня уже полгода в черном списке, естественно, они до меня не дозвонились
Поэтому добавили кредитный лимит (зачем он мне столько?) молча. Вчера пришла СМС-ка, обрадовали...
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Искатель
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 07:14
_PORT_UA написав:
Не подскажите на зарубежных сайтах не платили? По какому курсу снимает долларовые покупки?
Курсы указаны в приложении. Только нужно учитывать, что окончательные курсы берутся на день проводки.
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ingtrans
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 07:27
Тоже форвардовская робобаба в чёрном списке и тоже вчера подняли лимит почти в 2 раза, до непонятной суммы 37 000. Что мешало поднять до 40 000 или хотя бы до 35 000 - не ясно.
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Amid
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