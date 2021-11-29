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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5027502850295030

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 499
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
98
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
113
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 499
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 14:39

  MASolomko написав:
  mustbe написав:За входящие сэпы - никогда не приходило никаких уведомлений
Я получал, даже в приложении. Потом поломали :(
Аналогічно, тишина...
Приходять тільки при тратах і переводах між рахунками :roll:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:01

  Hotab написав:
  greenozon написав:Сьогодні останній день місяця, нагадую усім хто депозитує по 15К на картках :)
треба зробити коронну операцію виштовхування
:lol:

Уточните, пожалуйста, новому юзверю этой банки, что это и зачем? :)

Прочитал? :D
Ну и как тебе ухищрения местных финансистов? Чтоб ни одной гривны не пропало. :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:45

  extreme_lviv_ua написав:
  MASolomko написав:
  mustbe написав:За входящие сэпы - никогда не приходило никаких уведомлений
Я получал, даже в приложении. Потом поломали :(
Аналогічно, тишина...
Приходять тільки при тратах і переводах між рахунками :roll:

У меня пуши приходят как переводе между картами, так и входные СЭП. Как и у Flamingo, по СЭП пуш приходит позже, чем деньги появляются на счете, но он приходит.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

Прийшли грошики :)
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:51

  unicdima написав:Прийшли грошики :)

Так они еще на прошлой странице пришли :)
ingtrans
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  #<1 ... 5027502850295030
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