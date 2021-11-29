Аналогічно, тишина...
Приходять тільки при тратах і переводах між рахунками
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 лис, 2021 14:39
Додано: Вів 30 лис, 2021 15:01
Прочитал?
Ну и как тебе ухищрения местных финансистов? Чтоб ни одной гривны не пропало.
Додано: Вів 30 лис, 2021 15:45
У меня пуши приходят как переводе между картами, так и входные СЭП. Как и у Flamingo, по СЭП пуш приходит позже, чем деньги появляются на счете, но он приходит.
Додано: Вів 30 лис, 2021 15:47
Re: Форвард Банк Forward Bank
Прийшли грошики
Додано: Вів 30 лис, 2021 15:51
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