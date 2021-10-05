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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5028502950305031

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 499
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
98
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
113
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 499
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 17:26

  ingtrans написав:
  Banazîr написав:...
А у вас платне SMS інформування підключено?

SMS-сервис, конечно, включен, но он бесплатный, если к тому же включены и пуши. При этом информация о движении средств приходят именно пушами, а не SMS.


  Flamingo написав:...
Для того чтобы приходили пуши надо не отключать платное смс информирование при заключении договора. Потом в приложении перейдете на пуши и при этом за СМС ничего снимать не будет. Но приходить пуши будут и на покупки, иина сэпы и на р2р


"О, боги!!!" як все складно. Ще і думки про платно/безплатно СМС розійшлися.:) Спробую підключити СМС, а тоді включити пуш. Дякую за поради!
Banazîr
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 17:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Banazîr написав:Ще і думки про платно/безплатно СМС розійшлися.

Почему разошлись? Все сходится - СМС-сервис бесплатен при включенных пушах.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 18:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ломаю голову, почему на часть коко-карт (у всех лежит одинаково 14999 с 1 по 30) накапало 143,90, а на часть 143,91?
Куда копейка девается?
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 18:09

  MASolomko написав:
  ingtrans написав:...по СЭП пуш приходит позже, чем деньги появляются на счете, но он приходит.
Раньше так и было. Теперь вообще не приходят :(

Ничего не трогал, само всё поломали.

И у меня не приходят.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 19:14

  ukrprom2014 написав:Ломаю голову, почему на часть коко-карт (у всех лежит одинаково 14999 с 1 по 30) накапало 143,90, а на часть 143,91?
Куда копейка девается?

У меня 143,86.
А сегодня опять за коммунальные криво кешбек посчитало, завтра буду выяснять...
isen
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 19:46

  ukrprom2014 написав:Ломаю голову, почему на часть коко-карт (у всех лежит одинаково 14999 с 1 по 30) накапало 143,90, а на часть 143,91?
Куда копейка девается?

О - Округления
mustbe
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1
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 20:33

  ukrprom2014 написав:Ломаю голову, почему на часть коко-карт (у всех лежит одинаково 14999 с 1 по 30) накапало 143,90, а на часть 143,91?
Куда копейка девается?

Это вам по приколу хранить неровную сумму вместо ровной 15000? И почему тогда не 14999,99?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 22:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Vorlon написав:И почему тогда не 14999,99?

Именно так и храню, без 1 копейки.
Люблю цифру 9 больше чем 0 :)
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 23:03

  MASolomko написав:
  ingtrans написав:...по СЭП пуш приходит позже, чем деньги появляются на счете, но он приходит.
Раньше так и было. Теперь вообще не приходят :(

Ничего не трогал, само всё поломали.

Хм, у меня на прошлой неделе пришло 2 пуша из 3х пополнений сэпом, я трохы напрягся, а на этой все входящие опушились :) Может это у скунса рандом такой, а может и у Вас само починится.
Oberon
 
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