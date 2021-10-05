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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 лис, 2021 17:26
ingtrans написав: Banazîr написав:
...
А у вас платне SMS інформування підключено?
SMS-сервис, конечно, включен, но он бесплатный, если к тому же включены и пуши. При этом информация о движении средств приходят именно пушами, а не SMS.
Flamingo написав:
...
Для того чтобы приходили пуши надо не отключать платное смс информирование при заключении договора. Потом в приложении перейдете на пуши и при этом за СМС ничего снимать не будет. Но приходить пуши будут и на покупки, иина сэпы и на р2р
"О, боги!!!" як все складно. Ще і думки про платно/безплатно СМС розійшлися.
Спробую підключити СМС, а тоді включити пуш. Дякую за поради!
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Banazîr
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Додано: Вів 30 лис, 2021 17:49
Banazîr написав:
Ще і думки про платно/безплатно СМС розійшлися.
Почему разошлись? Все сходится - СМС-сервис бесплатен при включенных пушах.
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ingtrans
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Додано: Вів 30 лис, 2021 18:02
Ломаю голову, почему на часть коко-карт (у всех лежит одинаково 14999 с 1 по 30) накапало 143,90, а на часть 143,91?
Куда копейка девается?
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Додано: Вів 30 лис, 2021 18:09
MASolomko написав: ingtrans написав:
...по СЭП пуш приходит позже, чем деньги появляются на счете, но он приходит.
Раньше так и было. Теперь вообще не приходят
Ничего не трогал, само всё поломали.
И у меня не приходят.
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Додано: Вів 30 лис, 2021 19:14
ukrprom2014 написав:
Ломаю голову, почему на часть коко-карт (у всех лежит одинаково 14999 с 1 по 30) накапало 143,90, а на часть 143,91?
Куда копейка девается?
У меня 143,86.
А сегодня опять за коммунальные криво кешбек посчитало, завтра буду выяснять...
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Додано: Вів 30 лис, 2021 19:46
ukrprom2014 написав:
Ломаю голову, почему на часть коко-карт (у всех лежит одинаково 14999 с 1 по 30) накапало 143,90, а на часть 143,91?
Куда копейка девается?
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Додано: Вів 30 лис, 2021 20:33
ukrprom2014 написав:
Ломаю голову, почему на часть коко-карт (у всех лежит одинаково 14999 с 1 по 30) накапало 143,90, а на часть 143,91?
Куда копейка девается?
Это вам по приколу хранить неровную сумму вместо ровной 15000? И почему тогда не 14999,99?
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Додано: Вів 30 лис, 2021 22:05
Vorlon написав:
И почему тогда не 14999,99?
Именно так и храню, без 1 копейки.
Люблю цифру 9 больше чем 0
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Додано: Вів 30 лис, 2021 23:03
MASolomko написав: ingtrans написав:
...по СЭП пуш приходит позже, чем деньги появляются на счете, но он приходит.
Раньше так и было. Теперь вообще не приходят
Ничего не трогал, само всё поломали.
Хм, у меня на прошлой неделе пришло 2 пуша из 3х пополнений сэпом, я трохы напрягся, а на этой все входящие опушились
Может это у скунса рандом такой, а может и у Вас само починится.
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