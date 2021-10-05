У меня с сентября на обеих картах зависло по 50-60 грн кешбэка, похоже, так я и не добью их до 100. Покойся с миром на полке, кредитка КоКо... Когда-то ты была верным другом. Но все меняется...
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Додано: Сер 01 гру, 2021 06:19
У меня с сентября на обеих картах зависло по 50-60 грн кешбэка, похоже, так я и не добью их до 100. Покойся с миром на полке, кредитка КоКо... Когда-то ты была верным другом. Но все меняется...
Додано: Сер 01 гру, 2021 07:50
Re: Форвард Банк Forward Bank
Полное разочарование.
Особенно после хорошего ноября с его 300грн кешбека.
Додано: Сер 01 гру, 2021 07:55
Re: Форвард Банк Forward Bank
От чего же? Вот дьютик 10% - сразу весь КБ можно выгрести за день.
Востаннє редагувалось Amid в Сер 01 гру, 2021 08:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 01 гру, 2021 08:14
Зачем? Что в дьютике есть такого что просто необходимо купить (я уже молчу о том что якобы заявленные безналоХовые цены зачастую выше чем налоХовые в стране пребывания)? Вот бываю в дьютиках довольно часто (в большинстве аэропортов они размещены так что невозможно выйти к гейту не пройдя именно через дьютик) но за последние три года вообще ничего там не купил. Дорого там все
И это еще надо учитывать что МСС у дьютика может легко оказаться совсем не кошерным
Додано: Сер 01 гру, 2021 10:27
Re: Форвард Банк Forward Bank
Где брать реф ссылку для привлечения клиентов?
Додано: Сер 01 гру, 2021 10:34
2XL
Сами присылают в течении 3 месяцев (СМС). Или если лично нужно - то у меня в подписи.
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