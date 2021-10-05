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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5029503050315032

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 499
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
98
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
113
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 499
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 06:19

  Ой+ написав:Ф-банк знову змінює концепцію нарахування кешбеку - більше за кредитні. Але категорії і % відправляють карточку в зимову сплячку.

У меня с сентября на обеих картах зависло по 50-60 грн кешбэка, похоже, так я и не добью их до 100. Покойся с миром на полке, кредитка КоКо... Когда-то ты была верным другом. Но все меняется...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 07:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

Полное разочарование.
Особенно после хорошего ноября с его 300грн кешбека.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 07:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Ой+ написав:Ф-банк знову змінює концепцію нарахування кешбеку - більше за кредитні. Але категорії і % відправляють карточку в зимову сплячку.

От чего же? Вот дьютик 10% - сразу весь КБ можно выгрести за день.
Востаннє редагувалось Amid в Сер 01 гру, 2021 08:16, всього редагувалось 1 раз.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 08:14

  Amid написав:
  Ой+ написав:Ф-банк знову змінює концепцію нарахування кешбеку - більше за кредитні. Але категорії і % відправляють карточку в зимову сплячку.

От его же? Вот дьютик 10% - сразу весь КБ можно выгрести за день.

Зачем? Что в дьютике есть такого что просто необходимо купить (я уже молчу о том что якобы заявленные безналоХовые цены зачастую выше чем налоХовые в стране пребывания)? Вот бываю в дьютиках довольно часто (в большинстве аэропортов они размещены так что невозможно выйти к гейту не пройдя именно через дьютик) но за последние три года вообще ничего там не купил. Дорого там все ;)
И это еще надо учитывать что МСС у дьютика может легко оказаться совсем не кошерным
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 10:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

Где брать реф ссылку для привлечения клиентов?
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 10:34

2XL

Сами присылают в течении 3 месяцев (СМС). Или если лично нужно - то у меня в подписи.
jay2004
 
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