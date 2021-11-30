greenozon написав:Сьогодні останній день місяця, нагадую усім хто депозитує по 15К на картках треба зробити коронну операцію виштовхування
Уточните, пожалуйста, новому юзверю этой банки, что это и зачем?
Если на дебетке ровно 15к (а так - почти у всех местных) - приход сегодняшней зарплаты превысит лимит 15к. Начнёт работать пониженная ставка. Поэтому сегодня в опервремя надо выкопать ямку под приход зарплаты. То есть - пульнуть куданить 150грн. Ну, или посмотреть на ситуацию часа в 4-5, возможны варианты
Пониженная ставка будет работать только 1 день. В деньгах это приблизительно 4 гривны. Суперэкономия... И чтобы 2 раза не вставать, кто то рассчитывал на кешбек по коммуналу за декабрь. Мол отопление много кешбека даст. Как успехи?
Вопрос по абонплате по кокодебит - сумма на карте от 1000 грн. должна быть всегда в течении месяца? А то сегодня обнаружил, что сняли 15 грн. Просто до этого в течении месяца бывало меньше 1000 грн на карте.