RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5031503250335034>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 499
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
98
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
113
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 499
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 12:43

  Raymond написав:
  Ой+ написав:Ф-банк знову змінює концепцію нарахування кешбеку - більше за кредитні. Але категорії і % відправляють карточку в зимову сплячку.

хто знає, які категорії і % по кеш беку за кредитні?
а то жунка на роботі , а так стало цікаво знати вже .

Зображення
velvet
 
Повідомлень: 4089
З нами з: 06.03.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 626 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 12:45

  mustbe написав:
  Hotab написав:
  greenozon написав:Сьогодні останній день місяця, нагадую усім хто депозитує по 15К на картках :)
треба зробити коронну операцію виштовхування
:lol:

Уточните, пожалуйста, новому юзверю этой банки, что это и зачем? :)

Если на дебетке ровно 15к (а так - почти у всех местных) - приход сегодняшней зарплаты превысит лимит 15к.
Начнёт работать пониженная ставка.
Поэтому сегодня в опервремя надо выкопать ямку под приход зарплаты.
То есть - пульнуть куданить 150грн.
Ну, или посмотреть на ситуацию часа в 4-5, возможны варианты

Пониженная ставка будет работать только 1 день. В деньгах это приблизительно 4 гривны. Суперэкономия...
И чтобы 2 раза не вставать, кто то рассчитывал на кешбек по коммуналу за декабрь. Мол отопление много кешбека даст. Как успехи?
Порт
 
Повідомлень: 829
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 14:02

Порт тот, кто хочет кешбек за комунал, давно себе открыл карту в пумбе :)
omb
 
Повідомлень: 3309
З нами з: 08.04.14
Подякував: 40 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 14:26

  velvet написав:
  Hella написав:Первый раз вижу дробные проценты кэшбека :). 1,5 или 1,8...

У мони ещё круче - 0,75

два жлобиська (банки) :lol:
Ромасик
 
Заблокований
Повідомлень: 3590
З нами з: 30.03.15
Подякував: 814 раз.
Подякували: 436 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 14:48

  omb написав:Порт тот, кто хочет кешбек за комунал, давно себе открыл карту в пумбе :)


Там кэшбек только по кредитке или по дебетной тоже есть?
З.Ы. Заглянула на сайт - не нашла, поищу еще.
Hella
 
Повідомлень: 1072
З нами з: 25.08.09
Подякував: 80 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 15:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

Hella написав:
  omb написав:Порт тот, кто хочет кешбек за комунал, давно себе открыл карту в пумбе :)


Там кэшбек только по кредитке или по дебетной тоже есть?
З.Ы. Заглянула на сайт - не нашла, поищу еще.
Кешбек по дебетній також, активовується у Вайбер.
Zochan
 
Повідомлень: 414
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 15:24

  Hella написав:
  omb написав:Порт тот, кто хочет кешбек за комунал, давно себе открыл карту в пумбе :)


Там кэшбек только по кредитке или по дебетной тоже есть?
З.Ы. Заглянула на сайт - не нашла, поищу еще.


есть
в пролшлом месяце был неплох
в этом - нелох
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3020
З нами з: 27.09.19
Подякував: 86 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 15:58

Вопрос по абонплате по кокодебит - сумма на карте от 1000 грн. должна быть всегда в течении месяца? А то сегодня обнаружил, что сняли 15 грн. Просто до этого в течении месяца бывало меньше 1000 грн на карте.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 857
З нами з: 22.04.20
Подякував: 38 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 16:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

lloydbanksua, не на карте, а на счету! И должна эта сумма находится с момента оформления карты.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4008
З нами з: 08.03.18
Подякував: 465 раз.
Подякували: 736 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 16:19

  MASolomko написав:lloydbanksua, не на карте, а на счету! И должна эта сумма находится с момента оформления карты.

Короче, доигрался я с переводами на альфу 😄
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 857
З нами з: 22.04.20
Подякував: 38 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5031503250335034>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, viy і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 10105, 10106, 10107
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
101063 13317543
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 гру, 2021 17:34
viy
А-Банк 1 ... 1961, 1962, 1963
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19622 3193149
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 гру, 2021 17:00
WachtAmRhein
Юнекс Банк 1 ... 307, 308, 309
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
3086 358067
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 гру, 2021 15:23
IMPRINTER

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.