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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 гру, 2021 16:41
Zochan cohan Спасибо, значит - найду ).
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Додано: Сер 01 гру, 2021 17:27
Коко дебет -включить проценты модель только на следующий день? Нет такого пункта в меню
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Додано: Сер 01 гру, 2021 18:30
lloydbanksua написав: MASolomko написав:
lloydbanksua, не на карте, а на счету! И должна эта сумма находится с момента оформления карты.
Короче, доигрался я с переводами на альфу 😄
ну кто ж с дебетки-то переводит? переводят с пенсионки, дебетка - вечный НЗ )
по пенсионке и кредитке 1000 не нужна
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cohan
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Додано: Сер 01 гру, 2021 18:45
cohan написав: lloydbanksua написав: MASolomko написав:
lloydbanksua, не на карте, а на счету! И должна эта сумма находится с момента оформления карты.
Короче, доигрался я с переводами на альфу 😄
ну кто ж с дебетки-то переводит? переводят с пенсионки, дебетка - вечный НЗ )
по пенсионке и кредитке 1000 не нужна
Ну это вовсе не значит что при всем при этом нельзя использовать еще и дебетку. С умом конечно
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Flamingo
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Додано: Сер 01 гру, 2021 19:00
Порт написав: mustbe написав:
Если на дебетке ровно 15к (а так - почти у всех местных) - приход сегодняшней зарплаты превысит лимит 15к.
Начнёт работать пониженная ставка.
Поэтому сегодня в опервремя надо выкопать ямку под приход зарплаты.
То есть - пульнуть куданить 150грн.
Ну, или посмотреть на ситуацию часа в 4-5, возможны варианты
Пониженная ставка будет работать только 1 день. В деньгах это приблизительно 4 гривны. Суперэкономия...
Пониженная ставка будет работать не 1 день, а до тех пор пока по счёту есть перелимит.
Так что желательно от него избавиться, чем раньше - тем лучше.
А идеально - вообще его не допустить
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mustbe
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Додано: Сер 01 гру, 2021 19:05
Сьогодні від менеджера в банку дізнався, що акційна програма Бонус за поточними рахунками + ++ +++ завершився (хоча файл із правилами ще знаходився в доступі),
шкода, цікава була програма
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greenozon
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Додано: Сер 01 гру, 2021 19:27
mustbe написав: Порт написав: mustbe написав:
Если на дебетке ровно 15к (а так - почти у всех местных) - приход сегодняшней зарплаты превысит лимит 15к.
Начнёт работать пониженная ставка.
Поэтому сегодня в опервремя надо выкопать ямку под приход зарплаты.
То есть - пульнуть куданить 150грн.
Ну, или посмотреть на ситуацию часа в 4-5, возможны варианты
Пониженная ставка будет работать только 1 день. В деньгах это приблизительно 4 гривны. Суперэкономия...
Пониженная ставка будет работать не 1 день, а до тех пор пока по счёту есть перелимит.
Так что желательно от него избавиться, чем раньше - тем лучше.
А идеально - вообще его не допустить
Подразумевалось, что перелимит зачтут только за день, когда будут начислены проценты, даже если проценты в тот же день были отправлены дальше. А если кто то забывает это сделать, то он не свинорыл. И не факт, что кратковременный перелимит в течение дня приведёт к снижению ставки.
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Порт
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Додано: Сер 01 гру, 2021 20:00
greenozon написав:
Сьогодні від менеджера в банку дізнався, що акційна програма Бонус за поточними рахунками + ++ +++ завершився (хоча файл із правилами ще знаходився в доступі),
шкода, цікава була програма
Ахція призупинена...тимчасово.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 01 гру, 2021 21:05
Квесторе_поверніться написав: greenozon написав:
Сьогодні від менеджера в банку дізнався, що акційна програма Бонус за поточними рахунками + ++ +++ завершився (хоча файл із правилами ще знаходився в доступі),
шкода, цікава була програма
Ахція призупинена...тимчасово.
а шо за програма? в чому вона така цікава і коли відновиться?
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Raymond
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Додано: Сер 01 гру, 2021 21:35
Raymond написав:
а шо за програма? в чому вона така цікава і коли відновиться?
Депо в банці відкривались на рік під 8,7%, з виплатою % щомісячно.
І паралельно банка доплачувала 5,25% річних з виплатою 4 частинами щоквартально.
Виходило !3,95% річних.
З 15 листопада року 2021 ось цих 5,25% зарізали. Лишили річні 8,7% ну може до 9% підняли, треба глянути.
Коли програма відновиться то не є відомо.
Вже було що призупиняли а потім відновлювали.
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Квесторе_поверніться
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cohan
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