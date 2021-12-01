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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5031503250335034

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 499
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
98
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
113
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 499
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 16:41

Zochan cohan Спасибо, значит - найду ).
Hella
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 17:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

Коко дебет -включить проценты модель только на следующий день? Нет такого пункта в меню
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 18:30

  lloydbanksua написав:
  MASolomko написав:lloydbanksua, не на карте, а на счету! И должна эта сумма находится с момента оформления карты.

Короче, доигрался я с переводами на альфу 😄


ну кто ж с дебетки-то переводит? переводят с пенсионки, дебетка - вечный НЗ )

по пенсионке и кредитке 1000 не нужна
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 18:45

  cohan написав:
  lloydbanksua написав:
  MASolomko написав:lloydbanksua, не на карте, а на счету! И должна эта сумма находится с момента оформления карты.

Короче, доигрался я с переводами на альфу 😄


ну кто ж с дебетки-то переводит? переводят с пенсионки, дебетка - вечный НЗ )

по пенсионке и кредитке 1000 не нужна

Ну это вовсе не значит что при всем при этом нельзя использовать еще и дебетку. С умом конечно ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 19:00

  Порт написав:
  mustbe написав:Если на дебетке ровно 15к (а так - почти у всех местных) - приход сегодняшней зарплаты превысит лимит 15к.
Начнёт работать пониженная ставка.
Поэтому сегодня в опервремя надо выкопать ямку под приход зарплаты.
То есть - пульнуть куданить 150грн.
Ну, или посмотреть на ситуацию часа в 4-5, возможны варианты

Пониженная ставка будет работать только 1 день. В деньгах это приблизительно 4 гривны. Суперэкономия...

Пониженная ставка будет работать не 1 день, а до тех пор пока по счёту есть перелимит.
Так что желательно от него избавиться, чем раньше - тем лучше.
А идеально - вообще его не допустить
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 19:05

Сьогодні від менеджера в банку дізнався, що акційна програма Бонус за поточними рахунками + ++ +++ завершився (хоча файл із правилами ще знаходився в доступі),
шкода, цікава була програма
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 19:27

  mustbe написав:
  Порт написав:
  mustbe написав:Если на дебетке ровно 15к (а так - почти у всех местных) - приход сегодняшней зарплаты превысит лимит 15к.
Начнёт работать пониженная ставка.
Поэтому сегодня в опервремя надо выкопать ямку под приход зарплаты.
То есть - пульнуть куданить 150грн.
Ну, или посмотреть на ситуацию часа в 4-5, возможны варианты

Пониженная ставка будет работать только 1 день. В деньгах это приблизительно 4 гривны. Суперэкономия...

Пониженная ставка будет работать не 1 день, а до тех пор пока по счёту есть перелимит.
Так что желательно от него избавиться, чем раньше - тем лучше.
А идеально - вообще его не допустить

Подразумевалось, что перелимит зачтут только за день, когда будут начислены проценты, даже если проценты в тот же день были отправлены дальше. А если кто то забывает это сделать, то он не свинорыл. И не факт, что кратковременный перелимит в течение дня приведёт к снижению ставки.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 20:00

  greenozon написав:Сьогодні від менеджера в банку дізнався, що акційна програма Бонус за поточними рахунками + ++ +++ завершився (хоча файл із правилами ще знаходився в доступі),
шкода, цікава була програма

Ахція призупинена...тимчасово. :)
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 21:05

  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:Сьогодні від менеджера в банку дізнався, що акційна програма Бонус за поточними рахунками + ++ +++ завершився (хоча файл із правилами ще знаходився в доступі),
шкода, цікава була програма

Ахція призупинена...тимчасово. :)



а шо за програма? в чому вона така цікава і коли відновиться?
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 21:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Raymond написав:а шо за програма? в чому вона така цікава і коли відновиться?

Депо в банці відкривались на рік під 8,7%, з виплатою % щомісячно.
І паралельно банка доплачувала 5,25% річних з виплатою 4 частинами щоквартально.
Виходило !3,95% річних.
З 15 листопада року 2021 ось цих 5,25% зарізали. Лишили річні 8,7% ну може до 9% підняли, треба глянути.
Коли програма відновиться то не є відомо.
Вже було що призупиняли а потім відновлювали.
Квесторе_поверніться
 
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  #<1 ... 5031503250335034
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