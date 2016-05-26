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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 гру, 2021 08:15
MASolomko написав:lloydbanksua, не на карте, а на счету! И должна эта сумма находится с момента оформления карты.
Минулого місяця здійснював переказ, в результаті на карті було менше 1000 (було здійснено 10 опер., щоб не було комісії). Цього місяця станом на 01.12 14900грн.
10 операцій вже не треба проводити в цьому місяці? Бо з Вашого повідомлення виходить, що потрібно тепер проводити кожного місяця.
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Zochan
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Додано: Чет 02 гру, 2021 09:38
Zochan, через Forward online замовте виписку й подивіться чи виконується умова, щоб баланс на кінець дня був 1к грн. Перевіряти треба за датою проведення/розподілу операції по рахунку.
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Додано: Чет 02 гру, 2021 10:09
Striker написав: cohan написав:
ну кто ж с дебетки-то переводит? переводят с пенсионки, дебетка - вечный НЗ )
Вы сильно ошибаетесь. У меня каждую неделю начиная с июля по четвергам улетают по 14к
У меня вообще к концу любого опердня на каждой дебетке лежит ровно 1грн )
А на её счету - 15к, разумеется )
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Додано: Чет 02 гру, 2021 12:01
Квесторе_поверніться написав: Raymond написав:
а шо за програма? в чому вона така цікава і коли відновиться?
Депо в банці відкривались на рік під 8,7%, з виплатою % щомісячно.
І паралельно банка доплачувала 5,25% річних з виплатою 4 частинами щоквартально.
Виходило !3,95% річних.
З 15 листопада року 2021 ось цих 5,25% зарізали. Лишили річні 8,7% ну може до 9% підняли, треба глянути.
Коли програма відновиться то не є відомо.
Вже було що призупиняли а потім відновлювали.
Дякую, так знаю про цю программу, шкода, надіємося її продовжать або підвищать % по депо 14%
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Raymond
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