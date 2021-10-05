Raymond написав:а шо за програма? в чому вона така цікава і коли відновиться?
Депо в банці відкривались на рік під 8,7%, з виплатою % щомісячно. І паралельно банка доплачувала 5,25% річних з виплатою 4 частинами щоквартально. Виходило !3,95% річних. З 15 листопада року 2021 ось цих 5,25% зарізали. Лишили річні 8,7% ну може до 9% підняли, треба глянути. Коли програма відновиться то не є відомо. Вже було що призупиняли а потім відновлювали.
Дякую, так знаю про цю программу, шкода, надіємося її продовжать або підвищать % по депо 14%
Народ, хтось розуміє, який пільговий період після зняття настає чи не настає?
ФОРВАРД Акція «Знімай безкоштовно» в грудні Знімайте кредитні кошти без комісії протягом грудня 2021 року! В рамках проведення Акції «Знімай безкоштовно» Організатор на період один календарний місяць не утримує з учасника Акції комісію за видачу кредитних коштів у розмірі, яка передбачена чинними тарифами по продукту в рамках Договору, при здійсненні Учасником Акції операцій, які відповідають наступним вимогам одночасно: зняття готівкових коштів здійснено в період дії для клієнта Акційної пропозиції; розмір кожної операції зняття не менш 1 000,00 грн., зняття готівкових коштів здійснено в банкоматах і пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні та банків-партнерів за кордоном, а також в банкоматах і пунктах видачі готівки інших банків в Україні операція повністю здійснена за рахунок кредитних коштів. 4.2. Період дії кожної акційної пропозиції для кожного окремого клієнта – один календарний місяць
fzhytomyr написав:Народ, хтось розуміє, який пільговий період після зняття настає чи не настає?
ФОРВАРД Акція «Знімай безкоштовно» в грудні ...
Ну банк ведь обещает только не брать комис за снятие. Учитывать в грейсе такие операции я так понимаю никто не собирается. С первого дня думаю на сумму снятых денег еачнет капать %% пока не выведете карту в ноль. Скунс он такой - прыдумкуватый
fzhytomyr написав:Народ, хтось розуміє, який пільговий період після зняття настає чи не настає?
ФОРВАРД Акція «Знімай безкоштовно» в грудні Знімайте кредитні кошти без комісії протягом грудня 2021 року! В рамках проведення Акції «Знімай безкоштовно» Організатор на період один календарний місяць не утримує з учасника Акції комісію за видачу кредитних коштів у розмірі, яка передбачена чинними тарифами по продукту в рамках Договору, при здійсненні Учасником Акції операцій, які відповідають наступним вимогам одночасно: зняття готівкових коштів здійснено в період дії для клієнта Акційної пропозиції; розмір кожної операції зняття не менш 1 000,00 грн., зняття готівкових коштів здійснено в банкоматах і пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні та банків-партнерів за кордоном, а також в банкоматах і пунктах видачі готівки інших банків в Україні операція повністю здійснена за рахунок кредитних коштів. 4.2. Період дії кожної акційної пропозиції для кожного окремого клієнта – один календарний місяць
та були повідомлені про участь у Акції одним із наступних каналів комунікацій: SMS-повідомлення, автоматичний телефонний дзвінок, повідомлення через Інтернет–банк, повідомлення на електронну пошту, телефонний дзвінок представника Організатора у рамках телемаркетингової кампанії, та погодилися зі своєю участю в Акції шляхом не подання письмової відмови від участі в Акції протягом 2 (двох) робочих днів з моменту отримання повідомлення про участь у Акції. Перелік учасників визначається щомісяця. Комусь вже телефонували/СМС ?