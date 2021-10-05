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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5032503350345035

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 499
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
98
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
113
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 499
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 08:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

MASolomko написав:lloydbanksua, не на карте, а на счету! И должна эта сумма находится с момента оформления карты.
Минулого місяця здійснював переказ, в результаті на карті було менше 1000 (було здійснено 10 опер., щоб не було комісії). Цього місяця станом на 01.12 14900грн.

10 операцій вже не треба проводити в цьому місяці? Бо з Вашого повідомлення виходить, що потрібно тепер проводити кожного місяця.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 09:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

Zochan, через Forward online замовте виписку й подивіться чи виконується умова, щоб баланс на кінець дня був 1к грн. Перевіряти треба за датою проведення/розподілу операції по рахунку.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 10:09

  Striker написав:
  cohan написав:ну кто ж с дебетки-то переводит? переводят с пенсионки, дебетка - вечный НЗ )

Вы сильно ошибаетесь. У меня каждую неделю начиная с июля по четвергам улетают по 14к

У меня вообще к концу любого опердня на каждой дебетке лежит ровно 1грн )
А на её счету - 15к, разумеется )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 12:01

  Квесторе_поверніться написав:
  Raymond написав:а шо за програма? в чому вона така цікава і коли відновиться?

Депо в банці відкривались на рік під 8,7%, з виплатою % щомісячно.
І паралельно банка доплачувала 5,25% річних з виплатою 4 частинами щоквартально.
Виходило !3,95% річних.
З 15 листопада року 2021 ось цих 5,25% зарізали. Лишили річні 8,7% ну може до 9% підняли, треба глянути.
Коли програма відновиться то не є відомо.
Вже було що призупиняли а потім відновлювали.


Дякую, так знаю про цю программу, шкода, надіємося її продовжать або підвищать % по депо 14% :lol:
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 17:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

Народ, хтось розуміє, який пільговий період після зняття настає чи не настає?

ФОРВАРД Акція «Знімай безкоштовно» в грудні
Знімайте кредитні кошти без комісії протягом грудня 2021 року!
В рамках проведення Акції «Знімай безкоштовно» Організатор на період один
календарний місяць не утримує з учасника Акції комісію за видачу кредитних коштів у
розмірі, яка передбачена чинними тарифами по продукту в рамках Договору, при
здійсненні Учасником Акції операцій, які відповідають наступним вимогам одночасно:
 зняття готівкових коштів здійснено в період дії для клієнта Акційної пропозиції;
 розмір кожної операції зняття не менш 1 000,00 грн.,
 зняття готівкових коштів здійснено в банкоматах і пунктах видачі готівки Банку,
банків-партнерів в Україні та банків-партнерів за кордоном, а також в банкоматах і
пунктах видачі готівки інших банків в Україні
 операція повністю здійснена за рахунок кредитних коштів.
4.2. Період дії кожної акційної пропозиції для кожного окремого клієнта – один
календарний місяць



Акція діє з 01-31.12.2021 р. (включно). https://www.forward-bank.com/about/acti ... f_umov.pdf
fzhytomyr
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 17:14

  fzhytomyr написав:Народ, хтось розуміє, який пільговий період після зняття настає чи не настає?

ФОРВАРД Акція «Знімай безкоштовно» в грудні
...

Ну банк ведь обещает только не брать комис за снятие. Учитывать в грейсе такие операции я так понимаю никто не собирается. С первого дня думаю на сумму снятых денег еачнет капать %% пока не выведете карту в ноль.
Скунс он такой - прыдумкуватый :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 17:17

  fzhytomyr написав:Народ, хтось розуміє, який пільговий період після зняття настає чи не настає?

ФОРВАРД Акція «Знімай безкоштовно» в грудні
Знімайте кредитні кошти без комісії протягом грудня 2021 року!
В рамках проведення Акції «Знімай безкоштовно» Організатор на період один
календарний місяць не утримує з учасника Акції комісію за видачу кредитних коштів у
розмірі, яка передбачена чинними тарифами по продукту в рамках Договору, при
здійсненні Учасником Акції операцій, які відповідають наступним вимогам одночасно:
 зняття готівкових коштів здійснено в період дії для клієнта Акційної пропозиції;
 розмір кожної операції зняття не менш 1 000,00 грн.,
 зняття готівкових коштів здійснено в банкоматах і пунктах видачі готівки Банку,
банків-партнерів в Україні та банків-партнерів за кордоном, а також в банкоматах і
пунктах видачі готівки інших банків в Україні
 операція повністю здійснена за рахунок кредитних коштів.
4.2. Період дії кожної акційної пропозиції для кожного окремого клієнта – один
календарний місяць



Акція діє з 01-31.12.2021 р. (включно). https://www.forward-bank.com/about/acti ... f_umov.pdf


та були повідомлені про участь у Акції одним із наступних каналів
комунікацій: SMS-повідомлення, автоматичний телефонний дзвінок, повідомлення
через Інтернет–банк, повідомлення на електронну пошту, телефонний дзвінок
представника Організатора у рамках телемаркетингової кампанії, та погодилися зі
своєю участю в Акції шляхом не подання письмової відмови від участі в Акції
протягом 2 (двох) робочих днів з моменту отримання повідомлення про участь у Акції.
Перелік учасників визначається щомісяця. Комусь вже телефонували/СМС ?
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 17:37

Re: Форвард Банк Forward Bank

телефонував у підтримку: ніякого пільгового періоду не надається.
fzhytomyr
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 17:38

  fzhytomyr написав:телефонував у підтримку: ніякого пільгового періоду не надається.

ну 40% годовых для обнала кредитки -- норм :mrgreen:
эт вам не Мумба, тут клювом не щелкают :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 17:47

  Amethyst написав:
  fzhytomyr написав:телефонував у підтримку: ніякого пільгового періоду не надається.

ну 40% годовых для обнала кредитки -- норм :mrgreen:
эт вам не Мумба, тут клювом не щелкают :wink:

Тут немає барського плеча Ахметбая.
Он Тарікобай татечко Фарса з Московії вже почав свою горілчану імперію розпродувати. Буржуїни пішли до Міська Фрідмана щоб він боржок з Тарікобая вибив.
Квесторе_поверніться
 
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