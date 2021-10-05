RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5034503550365037>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 499
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
98
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
113
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 499
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 21:46

  jay2004 написав:
  fzhytomyr написав:Народ, хтось розуміє, який пільговий період після зняття настає чи не настає?

ФОРВАРД Акція «Знімай безкоштовно» в грудні
Знімайте кредитні кошти без комісії протягом грудня 2021 року!
В рамках проведення Акції «Знімай безкоштовно» Організатор на період один
календарний місяць не утримує з учасника Акції комісію за видачу кредитних коштів у
розмірі, яка передбачена чинними тарифами по продукту в рамках Договору, при
здійсненні Учасником Акції операцій, які відповідають наступним вимогам одночасно:
 зняття готівкових коштів здійснено в період дії для клієнта Акційної пропозиції;
 розмір кожної операції зняття не менш 1 000,00 грн.,
 зняття готівкових коштів здійснено в банкоматах і пунктах видачі готівки Банку,
банків-партнерів в Україні та банків-партнерів за кордоном, а також в банкоматах і
пунктах видачі готівки інших банків в Україні
 операція повністю здійснена за рахунок кредитних коштів.
4.2. Період дії кожної акційної пропозиції для кожного окремого клієнта – один
календарний місяць



Акція діє з 01-31.12.2021 р. (включно). https://www.forward-bank.com/about/acti ... f_umov.pdf


та були повідомлені про участь у Акції одним із наступних каналів
комунікацій: SMS-повідомлення, автоматичний телефонний дзвінок, повідомлення
через Інтернет–банк, повідомлення на електронну пошту, телефонний дзвінок
представника Організатора у рамках телемаркетингової кампанії, та погодилися зі
своєю участю в Акції шляхом не подання письмової відмови від участі в Акції
протягом 2 (двох) робочих днів з моменту отримання повідомлення про участь у Акції.
Перелік учасників визначається щомісяця. Комусь вже телефонували/СМС ?


Допустим, я не попал в число избранных, по этой акции, а жаль. :cry:
Интересно, хотя бы кому то посчастливилось.:?:
Valeriy237
 
Повідомлень: 113
З нами з: 21.03.09
Подякував: 19 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 22:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Valeriy237 написав:Интересно, хотя бы кому то посчастливилось.:?:
посчастливилось что? Получить возможность вылететь с грейса с дальнейшей необходимостью вывода карты в ноль и оплатой банку всех набежавших комисов? Спасибо - такого счастья не надо :mrgreen:
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7449
З нами з: 20.03.15
Подякував: 112 раз.
Подякували: 2089 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 22:59

  Flamingo написав:
  Valeriy237 написав:Интересно, хотя бы кому то посчастливилось.:?:
посчастливилось что? Получить возможность вылететь с грейса с дальнейшей необходимостью вывода карты в ноль и оплатой банку всех набежавших комисов? Спасибо - такого счастья не надо :mrgreen:


Это все понятно, но ситуации разные бывают, лично мне интересно снятие наличных и перевод кредитных средств, как минимум без комиссий, а вообще идеально - если бы эти операции входили в льготный период. :!:
Valeriy237
 
Повідомлень: 113
З нами з: 21.03.09
Подякував: 19 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 23:03

  fzhytomyr написав:ФОРВАРД Акція «Знімай безкоштовно» в грудні
Знімайте кредитні кошти без комісії протягом грудня 2021 року!
В

Мені така пропозиція по привату прийшла, замість звичайних 4% нуль.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2121
З нами з: 10.06.19
Подякував: 91 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 23:05

del
reef
 
Повідомлень: 2702
З нами з: 28.08.07
Подякував: 178 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 23:09

  unicdima написав:
  fzhytomyr написав:ФОРВАРД Акція «Знімай безкоштовно» в грудні
Знімайте кредитні кошти без комісії протягом грудня 2021 року!
В

Мені така пропозиція по привату прийшла, замість звичайних 4% нуль.


Але в Приваті залишитеся в грейсі.
mlynok
 
Повідомлень: 235
З нами з: 08.06.10
Подякував: 68 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 23:18

  mustbe написав:Приехала зп на счета.
143.91
Через час-два - упадёт на карту.
Не надо копать никаких ямок, просто вынести ровно то что упало

Непонятно, если лежит 15к, то процентов должно быть порядка 120 грн.?
reef
 
Повідомлень: 2702
З нами з: 28.08.07
Подякував: 178 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 23:22

  reef написав:
  mustbe написав:Приехала зп на счета.
143.91
Через час-два - упадёт на карту.
Не надо копать никаких ямок, просто вынести ровно то что упало

Непонятно, если лежит 15к, то процентов должно быть порядка 120 грн.?

там % на залишок змінились посередині місяця, тому все складно)
в грудні буде простіше (і бідніше) :x
greenozon
 
Повідомлень: 12145
З нами з: 01.06.14
Подякував: 212 раз.
Подякували: 992 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 23:28

  mustbe написав:
  Порт написав:
  mustbe написав:Если на дебетке ровно 15к (а так - почти у всех местных) - приход сегодняшней зарплаты превысит лимит 15к.
Начнёт работать пониженная ставка.
Поэтому сегодня в опервремя надо выкопать ямку под приход зарплаты.
То есть - пульнуть куданить 150грн.
Ну, или посмотреть на ситуацию часа в 4-5, возможны варианты

Пониженная ставка будет работать только 1 день. В деньгах это приблизительно 4 гривны. Суперэкономия...

Пониженная ставка будет работать не 1 день, а до тех пор пока по счёту есть перелимит.
Так что желательно от него избавиться, чем раньше - тем лучше.
А идеально - вообще его не допустить

То есть, если сумма будет превышать 15к, то на всю эту сумму будет 8%, а не на ту, которая превышает 15к?
reef
 
Повідомлень: 2702
З нами з: 28.08.07
Подякував: 178 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 23:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

  reef написав:То есть, если сумма будет превышать 15к, то на всю эту сумму будет 8%, а не на ту, которая превышает 15к?

угу, на всююю
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1348
З нами з: 05.05.21
Подякував: 85 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5034503550365037>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 10112, 10113, 10114
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
101130 13324757
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 гру, 2021 23:41
Amethyst
А-Банк 1 ... 1963, 1964, 1965
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
19646 3195518
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 гру, 2021 21:40
Прораб
Банк Власний Рахунок 1 ... 15, 16, 17
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
161 80871
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 гру, 2021 16:50
Flamingo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.