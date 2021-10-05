fzhytomyr написав:Народ, хтось розуміє, який пільговий період після зняття настає чи не настає?
ФОРВАРД Акція «Знімай безкоштовно» в грудні Знімайте кредитні кошти без комісії протягом грудня 2021 року! В рамках проведення Акції «Знімай безкоштовно» Організатор на період один календарний місяць не утримує з учасника Акції комісію за видачу кредитних коштів у розмірі, яка передбачена чинними тарифами по продукту в рамках Договору, при здійсненні Учасником Акції операцій, які відповідають наступним вимогам одночасно: зняття готівкових коштів здійснено в період дії для клієнта Акційної пропозиції; розмір кожної операції зняття не менш 1 000,00 грн., зняття готівкових коштів здійснено в банкоматах і пунктах видачі готівки Банку, банків-партнерів в Україні та банків-партнерів за кордоном, а також в банкоматах і пунктах видачі готівки інших банків в Україні операція повністю здійснена за рахунок кредитних коштів. 4.2. Період дії кожної акційної пропозиції для кожного окремого клієнта – один календарний місяць
та були повідомлені про участь у Акції одним із наступних каналів комунікацій: SMS-повідомлення, автоматичний телефонний дзвінок, повідомлення через Інтернет–банк, повідомлення на електронну пошту, телефонний дзвінок представника Організатора у рамках телемаркетингової кампанії, та погодилися зі своєю участю в Акції шляхом не подання письмової відмови від участі в Акції протягом 2 (двох) робочих днів з моменту отримання повідомлення про участь у Акції. Перелік учасників визначається щомісяця. Комусь вже телефонували/СМС ?
Допустим, я не попал в число избранных, по этой акции, а жаль. Интересно, хотя бы кому то посчастливилось.
Valeriy237 написав:Интересно, хотя бы кому то посчастливилось.
посчастливилось что? Получить возможность вылететь с грейса с дальнейшей необходимостью вывода карты в ноль и оплатой банку всех набежавших комисов? Спасибо - такого счастья не надо
Это все понятно, но ситуации разные бывают, лично мне интересно снятие наличных и перевод кредитных средств, как минимум без комиссий, а вообще идеально - если бы эти операции входили в льготный период.
mustbe написав:Если на дебетке ровно 15к (а так - почти у всех местных) - приход сегодняшней зарплаты превысит лимит 15к. Начнёт работать пониженная ставка. Поэтому сегодня в опервремя надо выкопать ямку под приход зарплаты. То есть - пульнуть куданить 150грн. Ну, или посмотреть на ситуацию часа в 4-5, возможны варианты
Пониженная ставка будет работать только 1 день. В деньгах это приблизительно 4 гривны. Суперэкономия...
Пониженная ставка будет работать не 1 день, а до тех пор пока по счёту есть перелимит. Так что желательно от него избавиться, чем раньше - тем лучше. А идеально - вообще его не допустить
То есть, если сумма будет превышать 15к, то на всю эту сумму будет 8%, а не на ту, которая превышает 15к?