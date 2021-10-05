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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5034503550365037

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 499
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
98
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
113
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 499
Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 00:15

Прошу напомнить/посоветовать

Доброго всем.
Прошу напомнить/посоветовать - каким образом пополнять карту Форвардбанка ,
например кредитную или депозитную собственними средствами, чтоби можно било поскорее ими пользоваться и не нарваться на комисс по оверу??? Спасибо.
Goodman
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Повідомлень: 4755
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  #<1 ... 5034503550365037
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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