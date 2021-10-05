Доброго всем.
Прошу напомнить/посоветовать - каким образом пополнять карту Форвардбанка ,
например кредитную или депозитную собственними средствами, чтоби можно било поскорее ими пользоваться и не нарваться на комисс по оверу??? Спасибо.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 гру, 2021 00:15
Прошу напомнить/посоветовать
Доброго всем.
Прошу напомнить/посоветовать - каким образом пополнять карту Форвардбанка ,
например кредитную или депозитную собственними средствами, чтоби можно било поскорее ими пользоваться и не нарваться на комисс по оверу??? Спасибо.
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