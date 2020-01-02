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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5037503850395040

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 499
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
98
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
113
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 499
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 20:31

  mikos написав:
  Amethyst написав:Анлим. Правда если финмон не будет протифф.

Обычно финмон реагирует на вход налички или анонимных р2р :)


тут хз на что :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 20:35

  mikos написав:
  Amethyst написав:Анлим. Правда если финмон не будет протифф.

Обычно финмон реагирует на вход налички или анонимных р2р :)

Финмон (внутренний) реагирует на оборот за 1..3 последних месяца.
А на вход -- то обязательный при внесении 400К налом.
А внутренний может среагировать и на 1грн, заведенную/выведенную 100 раз в день по р2р :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 20:37

негативний досвід по фінмону - робиш для прикладу СЕП, сума велика - стандартно чекаєш 3 год а воно далі висить
ні тобі дзвінка, ніфіга
дзвониш сам, дізнаєшся що за дикий ахнунг і зазвичай на другий день несеш папери - тоді платіж випускають...
а так наче норм :lol: :cry:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 21:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

Заставили закрыть де факто Выручалку.
Просто "нет паластика для перевыпуска"... и не будет...
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 22:08

  greenozon написав:негативний досвід по фінмону - робиш для прикладу СЕП, сума велика - стандартно чекаєш 3 год а воно далі висить
ні тобі дзвінка, ніфіга
дзвониш сам, дізнаєшся що за дикий ахнунг і зазвичай на другий день несеш папери - тоді платіж випускають...
а так наче норм :lol: :cry:

Мда... Конкорд в этом плане был самым идеальным: бесплатный безлимитный выход и никакого финмона для всего, что перед этим зашло по СЭП.
mikos
 
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