тут хз на что
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 гру, 2021 20:31
Додано: Вів 07 гру, 2021 20:35
Финмон (внутренний) реагирует на оборот за 1..3 последних месяца.
А на вход -- то обязательный при внесении 400К налом.
А внутренний может среагировать и на 1грн, заведенную/выведенную 100 раз в день по р2р
Додано: Вів 07 гру, 2021 20:37
негативний досвід по фінмону - робиш для прикладу СЕП, сума велика - стандартно чекаєш 3 год а воно далі висить
ні тобі дзвінка, ніфіга
дзвониш сам, дізнаєшся що за дикий ахнунг і зазвичай на другий день несеш папери - тоді платіж випускають...
а так наче норм
Додано: Вів 07 гру, 2021 21:33
Re: Форвард Банк Forward Bank
Заставили закрыть де факто Выручалку.
Просто "нет паластика для перевыпуска"... и не будет...
Додано: Вів 07 гру, 2021 22:08
Мда... Конкорд в этом плане был самым идеальным: бесплатный безлимитный выход и никакого финмона для всего, что перед этим зашло по СЭП.
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