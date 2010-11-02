тут хз на что
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 гру, 2021 20:31
Додано: Вів 07 гру, 2021 20:35
Финмон (внутренний) реагирует на оборот за 1..3 последних месяца.
А на вход -- то обязательный при внесении 400К налом.
А внутренний может среагировать и на 1грн, заведенную/выведенную 100 раз в день по р2р
Додано: Вів 07 гру, 2021 20:37
негативний досвід по фінмону - робиш для прикладу СЕП, сума велика - стандартно чекаєш 3 год а воно далі висить
ні тобі дзвінка, ніфіга
дзвониш сам, дізнаєшся що за дикий ахнунг і зазвичай на другий день несеш папери - тоді платіж випускають...
а так наче норм
Додано: Вів 07 гру, 2021 21:33
Re: Форвард Банк Forward Bank
Заставили закрыть де факто Выручалку.
Просто "нет паластика для перевыпуска"... и не будет...
Додано: Вів 07 гру, 2021 22:08
Мда... Конкорд в этом плане был самым идеальным: бесплатный безлимитный выход и никакого финмона для всего, что перед этим зашло по СЭП.
Додано: Вів 07 гру, 2021 22:53
Хм, а на какой именно оборот за 1-3 крайних месяца реагирует финмон, есть какие-то данные? Ибо 100 перегонов р2р за день по 1 грн это вроде как нездорово, явное отмывание денег , а вот сам оборот... если, конечно, не по 400к каждый день.
Додано: Сер 08 гру, 2021 16:04
Які будуть думки по цій новині, колеги?
ще один нео-банк?
Додано: Сер 08 гру, 2021 16:07
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Сер 08 гру, 2021 16:25
Небольшая история про банк)
Решила жена открыть виртуальную дебетку, подала в воскресенье заявку через приложение. Ей позвонили, выспросили кучу инфы в анкету, вроде все ОК. Выбрала она время видеоверификации на вчера в 18:30.
Вчера за час до верификации позвонили с банка и потребовали загрузить через форму на сайте копию справки переселенца (х.з. зачем она им, ладно бы кредит брала), ну она и загрузила. А за 5 минут до 18:30 получила пуш о том, что заявка отклонена
Прошло минут 15 и в приложении снова появился текст о том, что заявка на рассмотрении... Потом снова было предложено выбрать время верификации. Она выбрала на сегодня в 11 часов. С утра банк снова начал наяривать, сначала тупая курица позвонили и сказала, что вы типа заявку на карту оставляли ))) Была вежливо послана. Потом через час еще одна позвонила с тем же вопросом, когда ей сказали, что уже все заполнено и выбрано время верификации - она такая "а да, точно, вижу в системе" (так какого х... тогда звонить?).
И самое феерическое - за 5 минут до верификации позвонила еще одна курица с напоминанием о том, что в 11 запланирована верификация. И через минуту после ее звонка прилетает в приложение "ваша заявка отклонена"
На данный момент в приложении предлагается заполнить новую заявку.
Такого трэша я не встречал еще ни в одном банке, это полный п....
Додано: Сер 08 гру, 2021 16:50
у кур кпи, особенно смешно слыщать звонок от второй во время разговора с первой
а так да - гестапо
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