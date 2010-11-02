Додано: Сер 08 гру, 2021 16:25

Решила жена открыть виртуальную дебетку, подала в воскресенье заявку через приложение. Ей позвонили, выспросили кучу инфы в анкету, вроде все ОК. Выбрала она время видеоверификации на вчера в 18:30.Вчера за час до верификации позвонили с банка и потребовали загрузить через форму на сайте копию справки переселенца (х.з. зачем она им, ладно бы кредит брала), ну она и загрузила. А за 5 минут до 18:30 получила пуш о том, что заявка отклоненаПрошло минут 15 и в приложении снова появился текст о том, что заявка на рассмотрении... Потом снова было предложено выбрать время верификации. Она выбрала на сегодня в 11 часов. С утра банк снова начал наяривать, сначала тупая курица позвонили и сказала, что вы типа заявку на карту оставляли ))) Была вежливо послана. Потом через час еще одна позвонила с тем же вопросом, когда ей сказали, что уже все заполнено и выбрано время верификации - она такая "а да, точно, вижу в системе" (так какого х... тогда звонить?).И самое феерическое - за 5 минут до верификации позвонила еще одна курица с напоминанием о том, что в 11 запланирована верификация. И через минуту после ее звонка прилетает в приложение "ваша заявка отклонена"На данный момент в приложении предлагается заполнить новую заявку.