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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 гру, 2021 19:27
Так собственно по ссылке уже ничего там и нет, если вообще раньше было
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Chicheva
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