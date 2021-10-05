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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 гру, 2021 19:27
Так собственно по ссылке уже ничего там и нет, если вообще раньше было
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Chicheva
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Додано: Чет 09 гру, 2021 01:13
Зберіг, було таке -
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greenozon
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Додано: Чет 09 гру, 2021 11:49
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greenozon
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