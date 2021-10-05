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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5038503950405041

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 500
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
113
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 500
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 19:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

greenozon написав:Які будуть думки по цій новині, колеги?
ще один нео-банк? :)



https://www.forward-bank.com/press-cent ... atsii-web/
Так собственно по ссылке уже ничего там и нет, если вообще раньше было
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 01:13

Зберіг, було таке -

Зображення
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 11:49

Календар Кешбек від банку, грудень 2021

https://www.forward-bank.com/about/acti ... h_back.pdf
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 12:50

  greenozon написав:Календар Кешбек від банку, грудень 2021

https://www.forward-bank.com/about/acti ... h_back.pdf

Тільки за кредитні і по маляві від банки.
Хто маляву отримав?
Ну і 3% малувато.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 13:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Ну і 3% малувато.

Выглядит как издевка, как поросяток теперь прокормить?!
ВIВ
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 13:13

  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:Календар Кешбек від банку, грудень 2021

https://www.forward-bank.com/about/acti ... h_back.pdf

Тільки за кредитні і по маляві від банки.
Хто маляву отримав?
Ну і 3% малувато.

По приглашению.
Учасники Акції «Календар Cashback» - Клієнти, які до 01.05.2020 року уклали Договір
по одному із продуктів Банку та були повідомлені про можливість участі в конкретній
пропозиції одним із наступних каналів комунікації: SMS-повідомлення, автоматичний
телефонний дзвінок, повідомлення на електронну пошту, телефонний дзвінок
представника Організатора у рамках телемаркетингової кампанії. Перелік учасників
визначається щомісяця.
lel
 
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