Тільки за кредитні і по маляві від банки. Хто маляву отримав? Ну і 3% малувато.
По приглашению. Учасники Акції «Календар Cashback» - Клієнти, які до 01.05.2020 року уклали Договір по одному із продуктів Банку та були повідомлені про можливість участі в конкретній пропозиції одним із наступних каналів комунікації: SMS-повідомлення, автоматичний телефонний дзвінок, повідомлення на електронну пошту, телефонний дзвінок представника Організатора у рамках телемаркетингової кампанії. Перелік учасників визначається щомісяця.